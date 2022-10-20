Seda Sayan'dan düğününe gelmeyen oğluyla küs olduğu iddialarına yanıt: İnsan çocuğu ile küser mi?

Nisan ayında meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan'ın düğününe gelmeyen oğlu Oğulcan Engin ile küs olduğu iddia edildi. Uzun zamandır oğluyla ilgili sorulara sessiz kalan Sayan, eşi Çağlar Ökten ile tatilden dönen Seda Sayan, önceki gün Etiler'de bir açılışa katıldı.

"İNSAN ÇOCUĞUYLA KÜSER Mİ?"

Sayan, muhabirlerin "Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Her ikimizin de evlatları var. Böyle bir düşüncemiz yok" şeklinde cevap verdi. Düğününe katılmayan ve sonrasında hiç birlikte görüntü vermeyen oğlu Oğulcan Engin ile küs olmadığını söyleyen sanatçı, "İnsan çocuğu ile küser mi?" açıklamasını yaptı.