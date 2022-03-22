Oğuz Aksaç: Önemli Olan Yeniden Söylemek Değil Yenileyerek Söylemek - Son Dakika
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Oğuz Aksaç: Önemli Olan Yeniden Söylemek Değil Yenileyerek Söylemek

22.03.2022 23:02
Oğuz Aksaç: Önemli Olan Yeniden Söylemek Değil Yenileyerek Söylemek

Türk Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç'ın yeni versiyonuyla müzikseverlerle buluşturduğu son teklisi "Bugün Bize Pir Geldi" sanat camiası ve farklı kitlelerde yankı uyandırdı.

Projesi hakkında konuşan Oğuz Aksaç "Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan ama ortak duyguları paylaşan insanları hiç tanımadıkları bir yerde buluşturma isteği beni bu projeye yönlendirdi. Yaşamı ve evrensel değerleri yetmişiki millete aynı gözle bakmayı düstur edinmiş bu nadide kültürden bir örnek yorumlayarak ortak bir payda üretmek istedim. Müzikal bir çalışma üretmiş olmanın ötesinde hedeflediğim şey "farklı dillerde" de anlaşılabilmekti. Bu kültürün buluşacağı yer bir toprak parçası değildir, bir fikir ve hisler yumağıdır" dedi.

Müzik direktörlğünü Cihan Öz'ün yaptığı çalışmanın ses mühendisliğini Gökhan Kimverdi üstlendi. Gitarlar Süleyman Akkaş ve Jonivon Freitas. Davulda Aliyar Kınık, saksafonda Sarah Wünsche, trampette Jim Galakti, trombonda Onur Özgüner'in icraaları var. Arif Sağ'ın bestelediği eserin yeni jazz soundlu versiyonu 10 Mart'ta dijital platformlarda video klibiyle yayına girdi.

Canlı performans anından elde edilen görüntüler video yönetmenleri, Deniz Bahadır ve Çağla Bahardır tarafından hazırlandı. Proje, Türk ve yabancı sanatçılarla birlikte Almanya'da hayata geçirildi.

Oğuz Aksaç: Önemli Olan Yeniden Söylemek Değil Yenileyerek Söylemek

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Oğuz Aksaç, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oğuz Aksaç: Önemli Olan Yeniden Söylemek Değil Yenileyerek Söylemek - Son Dakika


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