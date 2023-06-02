Oğuzhan Koç'tan eski eşi Demet Özdemir'le ilgili soruya tepki: Bunları kim sordurtuyor size? - Son Dakika
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Oğuzhan Koç'tan eski eşi Demet Özdemir'le ilgili soruya tepki: Bunları kim sordurtuyor size?

02.06.2023 09:42

Demet Özdemir ile 8 ay süren evliliğini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Oğuzhan Koç, önceki akşam stüdyoya girerken görüntülendi. Kamera ışığından rahatsız olan Koç, Demet Özdemir'le ilgili soruya "Size bu soruları kim sordurtuyor?" diyerek muhabire tepki gösterdi.

Geçtiğimiz sene ağustos ayında nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin mutluluğu kısa sürdü ve mayıs ayında 8 aylık evliliklerini tek celsede bitirdi. Arkadaş kaldıklarını söyleyen çiftten Oğuzhan Koç, önceki akşam Çağrı Telkıvıran ile stüdyoya girerken görüntülendi.

"SORU SORMAYIN BANA"

Beyaz TV kamerası tarafından görüntülenen Koç, kameranın ışığından rahatsız olarak "Geceni köründe bu ışık ne?" dedi. Koç, "Demet Hanım'la ayrılığı sebebi pr'cılar mı?" sorusuna da sinirlendi. Muhabire tepki gösteren ünlü şarkıcı, Soru sormayın bana, bu soruları sana kim sorduruyor" diyerek tepki gösterdi.

Oğuzhan Koç'tan eski eşi Demet Özdemir'le ilgili soruya tepki: Bunları kim sordurtuyor size?
Oğuzhan Koç'tan eski eşi Demet Özdemir'le ilgili soruya tepki: Bunları kim sordurtuyor size?
Oğuzhan Koç'tan eski eşi Demet Özdemir'le ilgili soruya tepki: Bunları kim sordurtuyor size?
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç'tan eski eşi Demet Özdemir'le ilgili soruya tepki: Bunları kim sordurtuyor size? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğuzhan Koç'tan eski eşi Demet Özdemir'le ilgili soruya tepki: Bunları kim sordurtuyor size? - Son Dakika
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