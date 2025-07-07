Oğuzhan Koç\'tan milyonluk yatırım! Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Oğuzhan Koç, özel hayatının yanı sıra yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak oyuncu Hazal Subaşı ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Koç, şimdi de İstanbul'un gözde bölgelerinden Düşler Vadisi Riva'dan satın aldığı lüks villayla dikkat çekti.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Hürriyet'in haberine göre Oğuzhan Koç, 4+1 özellikli doğayla iç içe bir villaya yatırım yaptı. Prestijli konut projeleri arasında yer alan ve son dönemde birçok ünlü ismin de tercih ettiği bu özel sitedeki villanın, yaklaşık 65 milyon TL değerinde olduğu ifade ediliyor. Kazancını doğru alanlara yönlendirmesiyle bilinen Koç'un, bu yatırımıyla şehir kalabalığından uzak, dingin ve doğaya yakın bir yaşamı tercih ettiği belirtiliyor.