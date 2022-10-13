Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş

Oğuzhan Koç, yeni tarzıyla müzik efsanesi Queen grubunun solisti şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş Freddie Mercury'ye benzetildi.

BIYIĞI FİLM İÇİN BIRAKMIŞ

İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç'un bıraktığı bıyığın bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç'un sinema filminde canlandırdığı karakter sosyal medyada merak konusu oldu.