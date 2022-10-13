Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş - Son Dakika
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Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş

13.10.2022 12:35
Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş

Geçtiğimiz gün Diyarbakır konserine bıraktığı bıyıklarıyla çıkan Oğuzhan Koç'un sırrı çözüldü. Ünlü şarkıcı dünyaca ünlü yıldız Freddie Mercury'ye benzetilmişti.

Oğuzhan Koç, yeni tarzıyla müzik efsanesi Queen grubunun solisti şarkılarıyla olduğu kadar stiliyle de dönemine damga vurmuş Freddie Mercury'ye benzetildi.

BIYIĞI FİLM İÇİN BIRAKMIŞ

İmajı ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında olan Oğuzhan Koç'un bıraktığı bıyığın bir imaj çalışması olmadığı bir dijital platform için çektiği yeni sinema filmindeki karakteri için bıraktı ortaya çıktı.

Oğuzhan Koç'un sinema filminde canlandırdığı karakter sosyal medyada merak konusu oldu.

Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
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Kaynak: Snob Magazin

Freddie Mercury, Oğuzhan Koç, Diyarbakır, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş - Son Dakika

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