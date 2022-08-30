Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı - Son Dakika
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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı

30.08.2022 16:42

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününe katılan reklamcı Tolga Akış, sosyal medya hesabından bir kare paylaştı. Akış'ın, damadın ve diğer davetlilerin de olduğu fotoğrafa yazdığı notta küfür kullanması gündem oldu.

Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç 2 yıllık ilişkinin ardından geçtiğimiz pazar muhteşem bir törenle evlendi. Düğünü ünlüler dünyasından birçok tanıdık sima katıldı. Zeynep Batık'ın eski eşi Tolga Akış da Koç'u mutlu gününde yalnız bırakmadı.

PAYLAŞIMINA YAZDIĞI NOT DİKKAT ÇEKTİ

Her detayı magazin gündeminin manşetine konu olan düğünden kareler ise gelmeye devam ediyor. Davetlilerin paylaştığı kareler de sosyal medya kullanıcılarının yakın takibinde. Son olarak düğünde Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler'in de yer aldığı toplu bir poz paylaşan Tolga Akış, yazdığı notla dikkat çekti. Akış'ın kullandığı bir kelime paylaşıma damga vurdu. İşte o paylaşım;

"Geniş kadroyu da şöyle bir koyayım. Tekrar bir bakıyorum, g....... yesinler beyler"

Oğuzhan Koç'un düğününden toplu fotoğraf Tolga Akış'ın yazdığı not olay oldu

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış 1984'te Bursa'da dünyaya geldi. 37 yalındaki Akış üniversite için geldiği İstanbul'da erken yaşta çalışmaya başladı.

TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali'nde çalışarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor. Reklam alanında başarılı çalışmalar yapan Akış, birçok ünlü isimle birlikte çalışıyor. Uzun süredir Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış geçtiğimiz aylarda Bastık'a evlenme teklifi etmişti. Bastık'ın teklifi kabul etmesiyle birlikte ikili nikah masasına oturmuştu. Aradan geçen sürenin ardından çiftin ayrılma kararı aldı.

Oğuzhan Koç'un düğününden toplu fotoğraf Tolga Akış'ın yazdığı not olay oldu
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Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı - Son Dakika


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16:42 Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı
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SON DAKİKA: Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı - Son Dakika
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