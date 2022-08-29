Demet Özdemir'le ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç'un düğünde girdiği ayakkabıların fiyatı dudak uçuklattı! - Son Dakika
Üye Girişi

Demet Özdemir'le ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç'un düğünde girdiği ayakkabıların fiyatı dudak uçuklattı!

29.08.2022 18:41

Dünyaevine giren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününde Koç'un giydiği yüksek topuklu ayakkabılar çok konuşuldu. Söz konusu ayakkabının fiyatının 17 bin 600 TL olduğu öğrenildi.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, dün arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı.

TOPUK BOYU DİKKAT ÇEKTİ

Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu. Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

OLAY AYAKKABININ FİYATI 17 BİN 600 TL

Koç'un giydiği 17 bin 600 TL'lik ayakkabısı sosyal medyanın da çok konuşulan konularından biri oldu. Özdemir ise giydiği üç gelinlikle gündem oldu. Özdemir'in gelinliklerinin yanı sıra şarkıcının yüksek topuklu ayakkabıyla ilgili onlarca yorum yapıldı.

Oğuzhan Koç'un Olay Olan Ayakkabısının Fiyatı Ortaya Çıktı
Oğuzhan Koç'un Olay Olan Ayakkabısının Fiyatı Ortaya Çıktı
Oğuzhan Koç'un Olay Olan Ayakkabısının Fiyatı Ortaya Çıktı
YORUMLAR
500
Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününde adeta şıklık yarışına giren ünlü isimler göz kamaştırdı
Kaynak: Snob Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Özdemir'le ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç'un düğünde girdiği ayakkabıların fiyatı dudak uçuklattı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
20:41 Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler netleşti
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocuklar arasındaki sohbet izleyenleri gülümsetti
20:36 Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşananlar Abdülkerim Durmaz'ı sinirlendirdi: Kim karşı çıkıyorsa Allah belasını versin
19:57 Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi
19:53 Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Caner Taslaman'a sert tepki: Din adına hüküm vermek bu adama mı kaldı?
19:35 Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi:Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
19:29 Skandal açıklama! Pogba'nın Mbappe'ye cadı aracılığıyla büyü yaptırdığı iddiası gündem oldu
19:21 Samsun'da polise ateş açan saldırgan çıkan çatışmada hayatını kaybetti
18:50 Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz
18:41 Demet Özdemir'le ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç'un düğünde girdiği ayakkabıların fiyatı dudak uçuklattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 20:51:37. #1.12#
SON DAKİKA: Demet Özdemir'le ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç'un düğünde girdiği ayakkabıların fiyatı dudak uçuklattı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement