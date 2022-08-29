Demet Özdemir'le ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç'un düğünde girdiği ayakkabıların fiyatı dudak uçuklattı!

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, dün arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı.

TOPUK BOYU DİKKAT ÇEKTİ

Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu. Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

OLAY AYAKKABININ FİYATI 17 BİN 600 TL

Koç'un giydiği 17 bin 600 TL'lik ayakkabısı sosyal medyanın da çok konuşulan konularından biri oldu. Özdemir ise giydiği üç gelinlikle gündem oldu. Özdemir'in gelinliklerinin yanı sıra şarkıcının yüksek topuklu ayakkabıyla ilgili onlarca yorum yapıldı.