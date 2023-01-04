Okan Bayülgen'e "75 yaş hayali" soruldu! İşte ağızları açık bırakan erotik cevabı - Son Dakika
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Okan Bayülgen'e "75 yaş hayali" soruldu! İşte ağızları açık bırakan erotik cevabı

04.01.2023 20:44

Okan Bayülgen konuk olduğu programda sunucunun sorduğu "Nasıl bir 75 yaş hayalin var?" var sorusuna çok ilginç bir cevap verdi. Bayülgen, "Erotik film yıldızı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Katarsis'te Gökhan Çınar'ın sunduğu programda hayat hikayesini anlattı. "Başka çarem yoktu" deyip mesleğini yıllardır sürdürdüğünü belirten Bayülgen, "Televizyon hayatında bir ahlak timsali olup ahlaksızca şeyler yapmamız isteniyordu. Yani aslında porno film oyuncusu olup donumuzu çıkarmamamız gerekiyordu." dedi.

EROTİK FİLM YILDIZI OLMAK İSTİYORUM

Sunucunun sorduğu "Nasıl bir 75 yaş hayalin var? Nasıl bir ömrün olsun o yaşlarda?" sorusuna ilginç bir yanıt veren Okan Bayülgen, "Erotik film yıldızı olmak istiyorum. Böyle bir kategori var 'old'. Seyrettiğim için değil ama gördüğüm kategoriler arasında benim tercih ettiğim bir kategori değil.

"TELEVİZYON BENCE BUDUR"

Ama orada başarılı olmaya çalışacağım. Kendimi böyle bir emekli bir erotik film yıldızı olarak görüyorum. Çünkü televizyon bence budur, biraz pornografidir" ifadelerini kullandı.

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Okan Bayülgen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Okan Bayülgen'e '75 yaş hayali' soruldu! İşte ağızları açık bırakan erotik cevabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Bayülgen'e "75 yaş hayali" soruldu! İşte ağızları açık bırakan erotik cevabı - Son Dakika
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