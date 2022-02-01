Okan Bayülgen şoförünün açtığı davayı kaybetti! Faiziyle ödeme yapacak

Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger ve kızları İstanbul Bayülgen'in 2012-2018 yılları arasında özel şoförlüğünü yapan Burhan Akdeniz, haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle ünlü şovmene dava açmıştı.

OKAN BAYÜLGEN, İŞLERİNİN KÜÇÜLMEYE GİTTİĞİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre Burhan Akdeniz, Bayülgen'in işini sonlandırmasından sonra kendisine ödenen 10 bin TL'yi kabul etmeyip, avukatı Ece Rukiye Kalay ile soluğu mahkemede aldı. Akdeniz, davayı açmadan önce ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk başvurusu yaptı. Arabuluculuk görüşmelerine gelmeyen Bayülgen, iki görüşmeye de katılmadı. Ardından davacı Akdeniz, olayı yeniden yargıya taşıdı. Okan Bayülgen'in işlerinin küçülmeye gittiği gerekçesiyle işten ihbarsız ve tazminatsız çıkarıldığını ifade eden Akdeniz, ünlü şovmen hakkında başlattığı hukuki süreci kazandı.

MAHKEME TAZMİNATI 6 YILLIK FAİZİYLE ÖDEMESİNE HÜKMETTİ

Yaklaşık 3 yıl süren ve yerel mahkemede davayı kaybeden Bayülgen, süreci istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak Bayülgen cephesi ardından geri adım atarak, süreci uzatmaktan vazgeçti.

Mahkeme, Okan Bayülgen'in 88 bin 584 TL'lik tazminatı 6 yıllık faiziyle ödemesine hükmetti. Ünlü şovmen, çıkan karar sonrasında eski çalışanına tazminatını ödedi.