Okan Yalabık, aşk orucunu bozdu

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AK Parti MKYK\'ya giren Kürşad Zorlu\'ya bir görev daha!

Ünlü oyuncu Okan Yalabık, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i, oyuncu Okan Yalabık, şimdilerde Annem Ankara dizisine sesiyle yön veriyor. Ünlü oyuncu, Ezgi Ayvalı ile 4 yıllık ilişkisini 2022 yılında noktalamıştı.

Bir süredir kimseyle görüntülenmeyen Yalabık, aşk orucunu bozdu.

İŞTE YENİ AŞKI

Ünlü oyuncu, yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İlke Beyaz ile aşk yaşadığı öğrenilen Yalabık, sevgilisinin karlar içindeki bir fotoğrafını Özdemir Erdoğan'ın 'Gözlerim Bir Yerden Aşina Size' isimli şarkısıyla paylaştı.