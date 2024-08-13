Olay olay olay! İbrahim Tatlıses canlı yayında sinir krizi geçirdi: Beni bu kadınla muhatap etmeyin - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Olay olay olay! İbrahim Tatlıses canlı yayında sinir krizi geçirdi: Beni bu kadınla muhatap etmeyin

Geniş Video İzle

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir süre önce evlatlığa kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ve annesi Işıl Çıtak ile canlı yayında tartıştı. Tatlıses katıldığı canlı yayında "Bu kadınla beni muhatap etmeyin. Parmaklarım titriyor" diye bağırarak telefonu kapattı.

13.08.2024 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Tatlıses'ten psikolojik şiddet gördüğünü ima eden paylaşımda bulunduktan sonra sessizliğe gömülen Dilan Çıtak, geçen günlerde yaşadıklarını anlatmıştı. Çıtak, Tatlıses soyadını zorla aldığını ve kardeşi İdo'nun annesi Derya Tuna yüzünden evden kovulduğunu açıklamıştı.

"İBRAHİM BEY BUNUNLA TATMİN OLMADI"

Şarkıcının annesi Işıl Çıtak da konuya dahil oldu ve 'Beyaz Magazin' programında açıklamalarda bulundu. Baba-kızın arasının açılmasına Bodrum'daki bir evin sebep olduğunu ifade eden Işıl Çıtak, "Bu kavganın sebebi evdir. İbrahim Bey, Bodrum'da herkese ev verdi. Dilan ise evini sattı. O sırada Bodrum'a geldim ve Dilan 'Birkaç gün bu evde kal' dedi. Ardından benden 50 bin TL borç istedi. Çünkü İbrahim Bey 'Orayı aylık 25 bin liraya kiraya vereceğim' dedi. Dilan da iki aylık kirayı verdi. İbrahim Bey bununla tatmin olmadı. Dilan'ın oturduğu evden de kira istedi. İbrahim Tatlıses'in yanındaki kadın Tuğçe Korkmaz, eşi gibi davranarak Dilan ve Ahmet Tatlıses'e birtakım tavırlarda bulunuyor. Babasıyla Dilan'ın konuşmasına müsaade etmemiş" şeklinde konuştu.

Olay olay olay! İbrahim Tatlıses canlı yayında sinir krizi geçirdi: Beni bu kadınla muhatap etmeyin

"SİNİRDEN ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Yayına bağlanarak iddiaları reddeden İbrahim Tatlıses ise "Analı kızlı çok güzel yalan söylüyorlar. Sinirden elim ayağım titriyor. Dilan'da ego tavan, yanımdaki çalışana köpekmiş gibi davranamaz. Şimdi savcılığa bildiriyorum. Evimizi boşaltsınlar. O parayı Urfa'daki kızlarıma gönderiyorum. O daire, onların hakkı. Ödediği 50 bin lira annesinin oturduğu dairenin parasıdır. 'Oturduğun evin de kirasını ödeyeceksin' dedim ve evimi bastı" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Programda yaşananlara sert tepki gösteren Tatlıses, kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak'a tepki gösterdi. Tatlıses, sunuculara "Parmaklarım titriyor. Elim ayağım titriyor. Bu kadınla beni muhatap etmeyin" şeklinde bağırdıktan sonra telefonu kapatarak yayını terk etti.

"İBRAHİM TATLISES'E BEBEK GİBİ BAKIYORUM"

Tuğçe Korkmaz yayına bağlanarak Dilan Çıtak'ın küfür ve hakaretler ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "İbrahim Tatlıses'e kumanda, sandalye fırlattı sonrasında arabaya tekme attı. Ben kimsenin karısı gibi davranmıyorum. İbrahim Tatlıses'e bebek gibi bakıyorum. Hiçbir özel yakınlığım da yoktur."

Olay olay olay! İbrahim Tatlıses canlı yayında sinir krizi geçirdi: Beni bu kadınla muhatap etmeyin

PAYLAŞIM YAPTI

İbrahim Tatlıses ise daha sonra sosyal medya hesabından Korkmaz ile fotoğrafını paylaşarak "Derya (Tuna) Hanım, İdo Bey ve kızım Melek arayıp dediler ki 'Baba bunlarla muhattap olma. Şimdi Tuğçe Hanım bir kahve yapsın için yan yana, bak keyfine.' Tuğçe Hanım da kahve yaptı içiyoruz birlikte" notunu düştü.

Olay olay olay! İbrahim Tatlıses canlı yayında sinir krizi geçirdi: Beni bu kadınla muhatap etmeyin

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak, Derya Tuna, Baba, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Olay olay olay! İbrahim Tatlıses canlı yayında sinir krizi geçirdi: Beni bu kadınla muhatap etmeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmet Duran CELIK: Allahım lütfen şu ibo yu yanına al 12 0 Yanıtla
  • ÖZER KAZANÇALI: son dakika uygulamasını silme vakti gelmiş 6 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Zenginlik Başa Bela dedikleri bu olsa gerek 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: huzur lazım önce para 2 ci planda 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Özel: imparator bi bitmedi olayların sesine şarkılarına büyük saygım var çocukluğumuz gençliğimiz geçti bunlarla ama sakin bi hayat yaşamak zor olmasa gerek sinir stres nereye kadar demi... 0 0 Yanıtla

13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:56 Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
07:47 ABD, Türkiye’den yardım istedi Büyükelçiden “Bir an önce ikna edin“ çağrısı ABD, Türkiye'den yardım istedi! Büyükelçiden "Bir an önce ikna edin" çağrısı
00:49 Eskişehir’deki saldırıda ’’Nazi’’ detayı Asıl hedefi TKP binasıymış Eskişehir'deki saldırıda ''Nazi'' detayı! Asıl hedefi TKP binasıymış
00:11 Sarsıntı Türkiye’de de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'de de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:37 Van Bronchorst biletini kesti Beşiktaş’ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor Van Bronchorst biletini kesti! Beşiktaş'ın servet ödediği yıldız geldiği gibi gidiyor
23:17 Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig’in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı Çakur Rizespor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kaldı
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
23:03 Gaziantep FK, Bodrum FK’yı son dakika golüyle 1-0 yendi Gaziantep FK, Bodrum FK'yı son dakika golüyle 1-0 yendi
22:46 Gaziantep’te esnaf, Instagram’ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı Gaziantep'te esnaf, Instagram'ın açılmasını lokma dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 16:09:23. #1.12#
SON DAKİKA: Olay olay olay! İbrahim Tatlıses canlı yayında sinir krizi geçirdi: Beni bu kadınla muhatap etmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement