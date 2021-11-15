Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı.
GÜNLER SONRA EKRANA ÇIKTI
Hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programını Nur Tuğba Namlı ile birlikte Kanal D ekranlarında sunan Ural, koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı.
Virüsü atlatan Ural, bugünkü programla televizyona tekrar döndü.
İŞTE HAKAN URAL'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
-Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.
-Covid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin!
-Benim sürecim tomografiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. 'Tedbir amaçlı kalıyorum' diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş…
-2.5 üç gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum.
-Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana üç gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü. Benim herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim…
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