Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı.

GÜNLER SONRA EKRANA ÇIKTI

Hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programını Nur Tuğba Namlı ile birlikte Kanal D ekranlarında sunan Ural, koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı.

Virüsü atlatan Ural, bugünkü programla televizyona tekrar döndü.

İŞTE HAKAN URAL'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Gerçekten ben yaşadığıma kendim inanamıyorum, her şey yolunda gibiydi bir anda kötüleştim. Allah razı olsun sevenlerimizden, dualarını eksik etmeyenlerden. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.

-Covid belirtileri devam ediyordu, kendimde bir anormallik hissettim. Ateşim hiç düşmedi. Muhakkak tomografi çektirin!

-Benim sürecim tomografiyle başladı. İyi ki çift aşılıyım. Benim kanımda çok fazla enfeksiyon çıktı. 'Tedbir amaçlı kalıyorum' diye düşündüm ama o gece benim değerlerim uçmuş…

-2.5 üç gün çok zorlandım. Hastanede altı gün kaldım ama yaşadıklarıma inanamadım. Perşembe günü taburcu oldum.

-Bu kadar zaman geçti gibi de gelmiyor bana üç gün gibi hissediyorum ama bakıldığında 16 gün sürdü. Benim herhangi bir kronik hastalığım yok, sağlığıma da dikkat ederim…