Ölümle burun buruna kalan Meryem ve Zeynep çaresiz dergaha dönüyor

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Ölümle burun buruna kalan Meryem ve Zeynep kaçmayı başaramayınca çaresiz dergaha dönmek zorunda kalırlar. Ancak döndüğünde Zeynep'i, aynı çatı altında Cüneyd'e eş olmanın zorlukları beklemektedir.

Zeynep konusunda kendini suçlayan Suavi'nin ötanazi işlemlerini başlatmak için kullanabileceğini düşündüğü Meryem, yaşlı adamın planı için en büyük tehdide dönüşür.

Feyza'nın Zeynep'e duyduğu kıskançlık, Zeynep'in, Cüneyd'in sırrına ihanet ettiği sanılacak büyük bir iftiraya dönüşünce Zeynep, Cüneyd'in karanlık yüzüyle tanışır.

Mira'nın hayatı ise gerçek ailesinin kim olduğu konusundaki şüpheleri yüzünden büyük bir çıkmaza girer. Levent ve Beste için vakit, Mira'ya hesap verme vaktidir.

Öte yandan Sadi Hüdayi başta olmak üzere Cüneyd, Meryem ve Levent de Hande'nin tarikatın kirli sırlarını ifşa eden haberi ele geçiren Hayri yüzünden adaletin kılıcıyla tanışmak üzeredir.