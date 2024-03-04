Ölümle burun buruna kalan Meryem ve Zeynep kaçmayı başaramayınca çaresiz dergaha dönmek zorunda kalırlar. Ancak döndüğünde Zeynep'i, aynı çatı altında Cüneyd'e eş olmanın zorlukları beklemektedir.
Zeynep konusunda kendini suçlayan Suavi'nin ötanazi işlemlerini başlatmak için kullanabileceğini düşündüğü Meryem, yaşlı adamın planı için en büyük tehdide dönüşür.
Feyza'nın Zeynep'e duyduğu kıskançlık, Zeynep'in, Cüneyd'in sırrına ihanet ettiği sanılacak büyük bir iftiraya dönüşünce Zeynep, Cüneyd'in karanlık yüzüyle tanışır.
Mira'nın hayatı ise gerçek ailesinin kim olduğu konusundaki şüpheleri yüzünden büyük bir çıkmaza girer. Levent ve Beste için vakit, Mira'ya hesap verme vaktidir.
Öte yandan Sadi Hüdayi başta olmak üzere Cüneyd, Meryem ve Levent de Hande'nin tarikatın kirli sırlarını ifşa eden haberi ele geçiren Hayri yüzünden adaletin kılıcıyla tanışmak üzeredir.
Son Dakika › Magazin › Ölümle burun buruna kalan Meryem ve Zeynep çaresiz dergaha dönüyor - Son Dakika
Türkiye'de işlediği çeşitli suçlardan sonra Güney Kıbrıs'a kaçan, orada da yabancı bir kadına tecavüz ve gaspla suçlanan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Güney Kıbrıs'ta tutulduğu cezaevinden ablasını görüntülü arayan Tarlacı, arkadaşı Yasin Obuz'dan ''Çok kötü durumdayım. Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar.'' diyerek yardım istedi.
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizide canlandırdığı Hüma Hatun rolünü seve seve kabul ettiğini söyledi. Akkoyun, Amasya'da düzenlenen kitap fuarında hayranlarıyla buluştu.
Survivor 2024 All Star'da mavi takımda yarışan Aysu'nun ağabeyi, adada bulunan birine para göndererek Aysu için yiyecek alışverişi yapmış. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bu durumu duyurdu ve konunun organize bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Aysu'nun abisinin bu olayı kardeşi aç kalmasın diye organize ettiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, bu durumu ciddi bir suç olarak değerlendirdi ve Aysu'ya 5 ödül cezası verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in dizilere tepkisi sonrası Fatih Altaylı kendini tutamadı. Altaylı, Şahin'e tepki göstererek, 'Eşimle kızımla dizi izleyemiyorum' diyen Şahin'e sert sözlerle yanıt verdi. Ayrıca, Selen Görgüzel'in açıklamalarına da değinen Altaylı, sosyal medyadan yanıt veren Görgüzel'e tepki gösterdi.
Aile dizisindeki Cihan karakteriyle büyük beğeni toplayan Nejat İşler, Asmalımescit'te bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına gelen Behzat Ç. dizisindeki rol arkadaşı İnanç Konukçu'yu tanıyamayınca yumruk attı. Olay sırasında Birce Akalay da başını sert şekilde duvara çarptı.
Başarılı oyuncu Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen yaşamını yitirdi. Tunca, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Tunca, annesinin cenaze törenine ilişkin detayları da paylaştı.
Geçtiğimiz hafta yapılan dokunulmazlık oyununda Nagihan Karadere sakatlandı. Dizinden yaşadığı sakatlık sonrası acil müdahale yapılan Nagihan'ın durumu endişe yaratırken, diskalifiye olma ihtimali konuşulmaya başlandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıları bilgilendirerek durumun riskli olduğunu belirtti.
Sunucu ve manken Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, oğulları Uzay'ın doğum gününü birlikte kutladı. Şıkel'in ailesi de Uzay'ın 12'nci yaş gününde Uzay'ı yalnız bırakmadı. Uzay'ın 12'nci yaş gününe özel pastasının üstünde, 'İyi ki doğdun bal çocuk. Seni çok seviyoruz' yazısı yer aldı. Şıkel yaptığı paylaşıma, 'Bal yavrum, canım oğlum.. Doğum günün kutlu olsun. Seni sana anlatamayacağımız kadar çok seviyoruz.. iyi ki varsın canımın yarısı...' notunu düştü. Emre Altuğ ise, 'İyi ki doğdun Uzay'ım, can parçam, aslanım' ifadelerini kullandı.
Reliance şirketinin sahibi Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ve kız arkadaşı Radhika Merchant, lüks bir düğün töreni düzenledi. Törene 1200 davetli katıldı ve geleneksel seremoniler yapıldı. Bollywood yıldızları ve ünlü iş insanları da törende yer aldı. Rihanna'nın performansı ise eleştirildi.
Dune 2 (Dune: Part Two) dünya genelinde 178,5 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, film sektörüne derin bir nefes aldırdı. Henüz tüm ülkelerde vizyona girmeyen film, ikinci haftasında gişe rakamlarını daha da artırabilir.
Adana'da arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, gözaltına alındı. Görüntülerin eski olduğunu söyleyen, İfadesi sonrası serbest bırakılan Aleyna Kanko, "Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum" dedi.
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