Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçıların başında gelen usta oyuncu Cüneyt Arkın(85), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkın'ın vefatı tüm Türkiye'yi derinden yasa boğdu.
Cüneyt Arkın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletine olan bağlılığını her fırsatta dile getirdi. Hatta Arkın, filmlerinde daima Türk milletinin kahramanlıklarını işlemekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiriyordu.
Arkın'ın oğlu Kağan Cüreklibatır ile katıldığı bir programdaki sözleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Arkın bu programda ölümle ilgili konunungelmesi üzerine, "Ben korkmuyorum. Hazırlıklıyım. Unumu eledim. Türk halkına doyamadım ama. Ah Türk halkı. Anadolu, ah Anadolu. Dünyanın en büyük zenginliği" ifadelerini kullanması, duyanları duygulandırdı.
Arkın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim babam Kurtuluş Savaşı gazisiydi. Bir gün bile madalyasını takmadı. Ya baba bari bayramlarda takalım diyordum. Yok oğlum, övünmek gibi olur diyordu. Biz bu insanların kanları sayesinde buradayız."
Son Dakika › Magazin › Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım - Son Dakika