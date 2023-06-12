Ömer dizisi sezon finali yapacak, Selahattin Paşalı'nın şalvarlı tarzı sosyal medyada konuşuldu

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin, Muharrem Türkseven, Gamze Karaduman, Çağla Naz Kargı, Metehan Parıltı, Melike Güner, Simay Barlas, Tayanç Ayaydın ve Haktan Zavlak'ın başrolünü paylaştığı Ömer dizisi, bu akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. Dizi ekibi ise dün akşam organize edilen yemekte bir araya geldi.

TARZI HİÇ BEĞENİLMEDİ

Tüm oyuncuları ve set ekibinin katıldığı gecede eğlenceli anlar yaşandı. Başrol oyuncularının şarkı söylediği yemekte Selahattin Paşalı'nın kıyafet tercihi de dikkat çekti. Evli bir çocuk babası Paşalı, geceye şalvar pantolon ve sandaletle katıldı. Oyuncu tarzı kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlayınca "Ağam şalvar giymiş" ve "İnsanlar değişik giyinmek için nerede ne giyeceklerini unutmuşlar" yorumu yapıldı.