Güzel oyuncu Büşra Develi eski sevgilisi Burak Deniz'le barışma iddiasını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Güzel oyuncu Büşra Develi eski sevgilisi Burak Deniz'le barışma iddiasını yalanladı

05.01.2023 10:44

Eski sevgilisi Burak Deniz'le görüntülenen ve barıştıkları öne sürülen Büşra Develi, Deniz ile barışmadıklarını söyleyerek, "Bir kahve içip eskileri yad ettik. Aşk yok, kısmetimi kapatmayın" ifadelerini kullandı.

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisiyle gündeme gelene Burak Deniz ile 2018 yılında 3 yıllık ilişkisini noktalayan Büşra Develi, birlikte görüntülendi. Taksim'deki bir mekanda sohbet ederken görüntülenen ikilinin barıştıkları iddia edilince Develi'den cevap gecikmedi.

"BURAK'LA BARIŞMADIK, KISMETİMİ KAPATMAYIN"

Önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Büşra Develi, hakkındaki aşk iddiasına da cevap verdi. Deniz ile barışmadıklarını söyleyen oyuncu, "İkimiz de birbirimizin hayatında yer edinmiştik zamanında. Son derece arkadaşça kahve içmeydi. Karşılaşma diyebiliriz. Bir kahve içelim dedik ve o günleri yâd ettik. Ama aşk olayı tabii ki yok. Ayrıca böyle haberlerle benim kısmetimi kapatmayın. Hadi başlığı da verdim" dedi.

Büşra Develi ve Burak Deniz'in 2018 yılında 3 senelik ilişkilerini ihanet yüzünden bitirdikleri iddia edildi.

Büşra Develi, birlikte görüntülendiği eski aşkı Burak Deniz'le barışma iddiasını yalanladı
Büşra Develi, birlikte görüntülendiği eski aşkı Burak Deniz'le barışma iddiasını yalanladı
YORUMLAR
500
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz çırılçıplak! Şahmaran dizisinin yeni fragmanı yayınlandı Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz çırılçıplak! Şahmaran dizisinin yeni fragmanı yayınlandı

Burak Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Büşra Develi eski sevgilisi Burak Deniz'le barışma iddiasını yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Şarkıcı Zeynep Bastık, iç çamaşırlı yatak pozunu paylaştı
11:30 Uyarılar işe yaradı! Zincir marketler indirim ve fiyat sabitleme yarışına girdi
11:32 Cristiano Ronaldo'ya 'cep telefonu' engeli! Al Nassr'da iki maça çıkamayacak
11:09 Yeni Evim kampanyasına ilişkin merak edilenler 15 soruda cevaplandı
11:08 Küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada karışık tepkiler aldı
11:06 Paylaştığı fotoğrafa filtre uygulayan Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi: Photoshopu abartınca lise yıllarına dönmüş
10:47 Mide bulandıran görüntülerin çekildiği fırına ceza kesildi
10:41 Aile içi kavgayı ayırmak isteyen polis memuru, ayağı kayıp yere düşünce bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı! O anlar güvenlik kamerasında
10:35 Eti ve Nestle'nin de aralarında bulunduğu gıda firmalarına soruşturma açıldı
10:04 Bursa'da balkondan düşen kadının hayatını kaybetmesi sonucu hastanede karşılaşan iki aile, birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 12:01:09. #1.13#
SON DAKİKA: Güzel oyuncu Büşra Develi eski sevgilisi Burak Deniz'le barışma iddiasını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement