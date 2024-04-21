Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak\'ın Yer Aldığı Paranoya Filminin Çekimleri Başladı

Güçlü hikayesi ve yıldız isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile dikkat çeken; başrollerini Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak'ın paylaştığı Paranoya filminin çekimleri başladı.
Kadrosunda Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkaş gibi usta isimlerin yer aldığı filmin çekimleri, İstanbul ve Lüleburgaz'da gerçekleştirilecek.
Üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan Muntazam (Onur Buldu) adlı gazetecinin başından geçenleri konu alan Paranoya'nın çekimleri 2 ay sürecek.
Komedi ve dramı harmanlayan filmin yapımcılığını D Sinema, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir, senaristliğini ise Kubilay Zerener üstleniyor.
Türkiye'nin yakın geçmişine, bugününe ve toplumun psikolojik yapısına da ayna tutan Paranoya filminin, sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanıyor.
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