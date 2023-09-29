Onur Büyüktopçu ve Melek Baykal, meslektaşlarının ölümünün ardından isyan etti: Yapımcı ve menajerler suçlu - Son Dakika

Onur Büyüktopçu ve Melek Baykal, meslektaşlarının ölümünün ardından isyan etti: Yapımcı ve menajerler suçlu

Onur Büyüktopçu ve Melek Baykal, meslektaşlarının ölümünün ardından isyan etti: Yapımcı ve menajerler suçlu
Son Güncelleme: 29.09.2023 09:44

Melek Baykal ve Onur Büyüktopçu, 10 gün içinde Merve Kayaalp ve Seda Fettahoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından veryansın etti. Meslektaşlarının iş bulamadıklarını söyleyen ünlü isimler, ''Bu olayda yapımcı, cast direktörü ve menajerler suçlu. Vicdanlarınızı sorgulayın'' dedi.

Oyuncu Merve Kayaalp'in 10 gün babasının ruhsatlı silahıyla canına kıymasının ardından Seda Fettahoğlu da bir parkta şakağında vurulmuş şekilde bulundu. İki ünlü ismin kaybından sonra Onur Büyüktopçu ve Melek Baykal "Bu olayda yapımcı, cast direktörü ve menajerler suçlu" diyerek sürekli aynı isimlerin projelerde yer almasına dikkat çekti.

BÜYÜKTOPÇU: İKİ OYUNCUNUN ÖLÜMÜNDEN HERKES SUÇLU

Kayaalp ve Fettahoğlu'nun kaybına sessiz kalmayan Onur Büyüktopçu, şu ifadeleri kullandı: "Birkaç gündür canım çok acıyor. İki kıymetli eğitimli, yetenekli oyuncu meslektaşlarım Merve ve Seda'nın ölümleri beni derinden sarstı. Onların acılarından, hayal kırıklıklarından, bu gidişlerinden herkes suçlu. Yapımcısı, cast direktörü, menajeri kim varsa kendi vicdanınızı sorgulayın. İşini iyi ve adaletli yapanları tenzih ediyorum ama öyle cast direktörleri var ki ayni zamanda menajerlik yaptıkları için kendi oyuncularını veya çevresini birçok işe yerleştiriyor. Castı olmayan oyuncuların nasıl işler aldığını da biliyoruz. Bu iki kıymetli meslektaşım kim bilir ne adaletsiz şeylere maruz kaldı. İşleri hiçbir şekilde tutmayan oyuncuların sürekli bir işi bitip sonra hemen başka işlere başlaması veya her filmde her dizide aynı oyuncuların olması neden diye sürekli düşünüyorum."

Onur Büyüktopçu ve Melek Baykal, meslektaşlarının ölümünün ardından isyan etti: Yapımcı ve menajerler suçlu
Merve Kayaalp

"MERVE VE SEDA'YI GÖRMEDİNİZ, DUYMADINIZ"

"Yıllarca cast direktörlüğü yaptım ve her çektiğim audition'ı çalıştığım kişilere tek tek izletmişimdir. Herhangi bir menajere veya bir ajansa yakın durmadan eşit davranarak çalıştım. Çünkü bir oyuncuyum ve kendime yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi başka oyuncu arkadaşıma yapmadım. Merve ve Seda'yı görmediniz ve duymadınız. Bu acıları yaşayan birçok meslektaşım var. Artık değişin, artık aynı insanlar dışında başka insanlara da şans verin. Kilolu dersiniz, komedi oynadı dram oynayamaz dersiniz dersiniz de dersiniz. Bu ülkede sürekli komedi oynayıp sonra öyle dram işler çekip oyunculuğunu gösteren muhteşem yetenekli dostlarım var. Yıllarca okumuş, eğitimi almış insanları yok saymayın. Umarım bekleyen ve umudunu yitirmeye direnen meslektaşlarımı görürsünüz. Yine ifade etmek isterim işini dürüstçe yapanlara değildir sözüm. Ama bizlerde bu sektörde birbirimizi biliriz."

Onur Büyüktopçu ve Melek Baykal, meslektaşlarının ölümünün ardından isyan etti: Yapımcı ve menajerler suçlu

BAYKAL: HER İŞTE KENDİ EŞRAFIYLA ÇALIŞANLAR ÖLÜMDEN SORUMLUDUR

Instagram hesabından yaşanan kayıplara isyan eden Melek Baykal, "Çok kırgınım, kızgınım ve üzgünüm. Gencecik oyuncu arkadaşımız daha birkaç gün önce parkta ölü bulundu… Çantasından çıkan antidepresan ilaçlarını görünce canım acıdı… İş bulamayan binlerce hayali, hayatı en önemlisini ışığı kendi elimizle mezara sokuyoruz. Her sezon dizilerde oynayan, her filmde kendi eşrafıyla çalışan, her işte torpili ile yer alan herkes Seda Fettahoğlu'nun ölümünden sorumlu… Cast direktörünün kendi castını yaptığı dizide kendi oyuncularını oynatması, kendi arkadaşına torpil yapması, ışığı olmadığı halde magazinin star yaptığı, hiçbir eğitiminin olmadığı milyonlarca dizide oynasa da gerçek sanatçı olamayacak herkes Seda'nın ölümünden sorumlu… Çok isterdim seni daha yakından tanımak ama maalesef yolumuz hiç kesişmedi umarım aynı karanlıkta olan oyuncu arkadaşlarımızla yolumuz ışıltılı yollarda kesişir" dedi.

Onur Büyüktopçu ve Melek Baykal, meslektaşlarının ölümünün ardından isyan etti: Yapımcı ve menajerler suçlu
Onur Büyüktopçu ve Melek Baykal, meslektaşlarının ölümünün ardından isyan etti: Yapımcı ve menajerler suçlu
Seda Fettahoğlu

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Son Dakika Magazin Onur Büyüktopçu ve Melek Baykal, meslektaşlarının ölümünün ardından isyan etti: Yapımcı ve menajerler suçlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Onur Büyüktopçu ve Melek Baykal, meslektaşlarının ölümünün ardından isyan etti: Yapımcı ve menajerler suçlu - Son Dakika
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