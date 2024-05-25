Orhan Gencebay\'dan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine tepki

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DurakMedya'da yer alan habere göre Ak Parti'nin, sokak hayvanlarının toplanarak "uyutma" adı altında öldürülmesini de içeren İngiltere'den uyarlama bir yasa teklifini yakında meclise getirmesine Orhan Gencebay'dan tepki geldi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen sanatçı böyle bir yasanın meclisten geçmeyeceğini söyledi. Gencebay;

-"Onlar bizim can dostlarımız. Bu dünyada birlikte yaşadığımız, hayatı paylaştığımız evlatlarımız. Allah'ın bize emanet ettiği sessiz kulları. Canlarımızı ölüme götürecek bir yasanın teklifini düşünmek dahi istemiyorum. Devletimizi yönetenlerin de böyle bir yasaya evet diyeceklerine inanıyorum. İnançlı, vicdanlı ve adil insanlar böyle bir katliama etmezler, etmemelidirler. Unutmayalım ki sokaklarda başıboş aç ve susuzluktan saldırganlaşan canların mesuliyeti bizimdir. Bu sebeple insanoğludur. Çözüm kısırlaştırmak ve onlara yaşam alanlarında hak ettikleri hayatı sunmaktır. Birlikte, dostça ve güven içinde yaşayacağımız güzel bir dünya ümidiyle" dedi.