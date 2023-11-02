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Ortalığı karıştıracak iddia: Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un imam nikahlı yasak aşkı çıktı - Son Dakika

Ortalığı karıştıracak iddia: Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un imam nikahlı yasak aşkı çıktı

Son Güncelleme: 02.11.2023 09:42

Didem Arslan'ın programına çıkan Esra adındaki bir kadın, evli ve 2 çocuk babası Doğuş ile bir süre ilişki yaşadıklarını ve dini nikah kıydıklarını iddia etti. Kadın, Doğuş'la çektirdikleri fotoğrafları da yayınladı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına çıkan Esra ismindeki bir kadın, 9 yıldır sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan 2 çocuk babası Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını ileri sürdü.

"DOĞUŞ BANA 'ÖNCEDEN KARŞIMA ÇIKSAYDIN SENİNLE EVLENİRDİM' DEDİ"

Doğuş'la birbirlerinden çok etkilendiklerini ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladıklarını söyleyen kadın, "Biz Doğuş'la daha önceden tanışıyorduk, 2020'de karşılaştık. Bir gün arkadaşım, Doğuş ve onun menajeri benim evime geldi. Konuşurken eşini anlatmaya başladı. 'Anlaşamıyorum, mutlu değilim. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum' dedi. Çocuklarına çok düşkün bir baba. Bana 'bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim' demişti. Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başlayarak. Sonra sevgili olduk 3 ay birlikteydik. Bir ara eşiyle tartışmış eşyalarını alıp bana geldi. Sonra biz ertesi gün tartışınca ben onu evden yolladım ve 1 sene ortadan kayboldu. Doğuş'tan çok etkilendim" dedi.

Ortalığı karıştıracak iddia: Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un yasak aşkı çıktı! Bir de imam nikahı kıymış

"DOĞUŞ BANA KARICIĞIM DERDİ"

Doğuş ile birlikte doğum günü kutladıklarını hatta çektirdikleri fotoğrafları yayınlayan Esra Hanım, "Benim doğum günümü beraber kutladık. Eşi de bu ilişkiyi şu an öğrenmiştir. Doğuş bana 'karıcığım' derdi. Birbirimize aşık olmuştuk. Bana hep boşanacağını söyledi. Birkaç kez benim evimde kaldı. Ben Doğuş'u hala insan olarak çok seviyorum. Birbirimize hediyeler aldık. Bana iki tane altın yüzük ve pahalı bir çakmak almıştı. Hepsini çöpe attım sonra" şeklinde konuştu.

Ortalığı karıştıracak iddia: Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un yasak aşkı çıktı! Bir de imam nikahı kıymış

"DİNİ NİKAH KIYDIK"

Esra Hanım bir süre aşk yaşadığı Doğuş ile dini nikah kıydıklarını da itiraf ederek sözlerine şöyle devam etti: "Eşi o dönem Doğuş'tan boşanmak için 1 milyon dolar istemiş. Bana söyledi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Daha sonra eşinin yanına döndü. Doğuş'la dini nikah kıydık. Yanımıza menajeri ve benim 2 kız arkadaşım vardı. Ben dini nikah kıyacağımızı bilmiyordum bana sürpriz yaptı. Hocanın bu durumdan haberi yoktu ve sonra nikah kıyıldı. Neden boşanmadan nikah kıydığımızı sorduğumda da bana 'günah' dedi. El ele bile tutuşmazdı. Benim onuna görüşmeme nedenim boşanmamasıydı."

Ortalığı karıştıracak iddia: Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un yasak aşkı çıktı! Bir de imam nikahı kıymış
Esra Hanım ve Doğuş

BİR HAFTA ÖNCE AİLESİYLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Son aylarda hakkında boşanma haberleri çıkan Doğuş, 21 Ekim'de eşi ve çocuklarıyla bir pozunu yayınlayarak "9 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti ne güzel olduk evlatlarımızla" ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı, hakkındaki yasak aşk ve dini nikah iddiasına ise sessiz kaldı.

Ortalığı karıştıracak iddia: Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un yasak aşkı çıktı! Bir de imam nikahı kıymış
Ortalığı karıştıracak iddia: Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un yasak aşkı çıktı! Bir de imam nikahı kıymış
Ortalığı karıştıracak iddia: Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un yasak aşkı çıktı! Bir de imam nikahı kıymış
Ortalığı karıştıracak iddia: Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un yasak aşkı çıktı! Bir de imam nikahı kıymış

Didem Arslan Yılmaz, Doğuş, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ortalığı karıştıracak iddia: Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un imam nikahlı yasak aşkı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortalığı karıştıracak iddia: Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un imam nikahlı yasak aşkı çıktı - Son Dakika
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