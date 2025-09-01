Otilia Bruma ve Bekir Ali\'nden Renkli Düğün

Romanyalı şarkıcı Otilia Bruma ve 2023 yılında nikah masasına oturduğu Yalovalı iş insanı Bekir Ali Karakaş, evliliklerinden iki yıl sonra düğünle sevenlerinin karşısına çıktı. Ancak geceye damga vuran ayrıntı, damattan gelen para kolyesi oldu.

TÜRK GELENEKLERİNE GÖRE DÜĞÜN

'Bilionera' ve 'Diamante' şarkılarıyla tanınan Otilia Bruma, 2023 Ekim ayında evlendiği Karakaş ile iş yoğunluğu nedeniyle erteledikleri düğünü Yalova'da gerçekleştirdi. Türk geleneklerine göre düzenlenen düğünde Otilia, kına gecesi eğlencesi de yaptı.

SAHNEDE ENERJİSİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcının sahnedeki enerjisi, davetlilerden büyük alkış topladı. Çiftin düğün boyunca sergilediği eğlenceli anlar da geceye damga vurdu.

DAMATTAN PARA KOLYESİ SÜRPRİZİ

Düğünde dikkat çeken bir başka detay ise damadın sürprizi oldu. Otilia'nın boynuna tomar tomar para kolyesi takıldı. Şarkıcının üzerine asılan paralar, kameralara da yansıdı.