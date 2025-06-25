Öykü Gürman Bodrum\'da Unutulmaz Konser Verdi

Türk müziğinin sevilen ismi Öykü Gürman, Bodrum'da sahne aldığı konserde dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle beğeni toplayan sanatçı, hayranlarından tam not aldı.

The Oba otelde konser boyunca geniş bir repertuvar sunan Gürman, hem duygusal hem hareketli parçalarla izleyicilerini coşturdu. Zaman zaman seyirciyle sohbet eden sanatçı, samimi tavırlarıyla da gönülleri fethetti.

Bodrum'un önde gelen aile otellerinden The Oba Otel'de düzenlenen konser, yaz sezonunun en özel etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Otelin huzurlu atmosferiyle buluşan müzik dolu gece, izleyiciler tarafından uzun süre unutulmayacak anlara sahne oldu. - MUĞLA