Öykü Serter'den Muharrem İnce'ye çok sert tepki: Sizinle de hesaplaşıp sonsuza dek unutacağız

Tahminleri tutan isim yine uyardı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel

Seçimlere sayılı günler kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması ve Millet İttifakı'na ilişkin kullandığı sert ifadelere yönelik tepkiler de sürüyor. Cumhurbaşkanlığı aday konuşmasında sanatçıları hedef alan konuşmalar yapan İnce'ye bir tepki de sunucu Öykü Serter'den geldi.

"İNANÇLA ARKANDA DURDUĞUM İÇİN KENDİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Twitter hesabından Muharrem İnce'yi etiketleyerek paylaşımlar yapan Öykü Serter, "Nankörsünüz ancak buna yararsınız ve bu kadarsınız. Sizinle de hesaplaşacak ve sonsuza dek unutacağız. Işıltılı günlerinizin son demleri, lüzumsuz popülaritenizin tadını çıkarın. Sanatçı değilim insanım, iyi niyetliyim ama aptal değilim. Adaylığını desteklediğim zamanlar için kendimden özür diliyorum. O günlerde büyük bir inançla arkanda durduğum için yine kendimden özür diliyorum. Sana verdiğim o lanet oy için de kendimden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE SANATÇILARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imza sınırını aşarak Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleştiği basın toplantısında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri hedef alarak "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar" demişti.

Sözlerinden dolayı tepki çeken Muharrem İnce, Twitter hesabından bir paylaşım yapan sanatçılardan özür diledi. İnce açıklamasında " John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan 'sözde sanatçılar" şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır" dedi.