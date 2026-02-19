Oyuncu Bahar Şahin\'den oruç açıklaması: Bir gün inşallah

ATV'nin Aynı Yağmur Altında dizisinde Beliz karakterini canlandıran oyuncu Bahar Şahin son olarak yaptığı oruç açıklamasıyla gündeme geldi. Şahin başörtülü fotoğrafını paylaşarak 'Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım. Her sene biraz daha yaklaşıyorum.' diyerek yeni bir tartışma başlattı.

'HER SENE BİRAZ DAHA YAKLAŞIYORUM'

Şahin, hiçbir zaman Ramazan boyunca 30 gün oruç tutamadığını, ancak anneannesinin inandığı bir kuralı uyguladığını belirtti:

"Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım ama anneannemin inandığı bir şey var: Başında, ortasında ve sonunda tut. Bu benim için bir kural oldu, belki saçma gelebilir size. Her sene biraz daha yaklaşıyorum. Bir gün 30 günü de tamamlayacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalı yorumları da beraberinde getirdi.

Oyuncuya bazı takipçileri tarafından, 'Bu paylaşınca ne oldu şimdi', 'Ne garipsiniz ya' şeklinde yorumlar yapıldı.



İşte gelen yorumlardan bazıları

