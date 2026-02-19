Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Bir gün inşallah - Son Dakika
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Bir gün inşallah

19.02.2026 13:57
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, oruç paylaşımıyla tartışma yarattı. Dizi çekimlerine devam ederken başörtülü fotoğrafını paylaşan oyuncu, ''Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım.'' diye belirtti.

ATV'nin Aynı Yağmur Altında dizisinde Beliz karakterini canlandıran oyuncu Bahar Şahin son olarak yaptığı oruç açıklamasıyla gündeme geldi. Şahin başörtülü fotoğrafını paylaşarak 'Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım. Her sene biraz daha yaklaşıyorum.' diyerek yeni bir tartışma başlattı.

'HER SENE BİRAZ DAHA YAKLAŞIYORUM'

Şahin, hiçbir zaman Ramazan boyunca 30 gün oruç tutamadığını, ancak anneannesinin inandığı bir kuralı uyguladığını belirtti:

"Hiçbir zaman 30 gün oruç tutamadım ama anneannemin inandığı bir şey var: Başında, ortasında ve sonunda tut. Bu benim için bir kural oldu, belki saçma gelebilir size. Her sene biraz daha yaklaşıyorum. Bir gün 30 günü de tamamlayacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalı yorumları da beraberinde getirdi.

Oyuncuya bazı takipçileri tarafından, 'Bu paylaşınca ne oldu şimdi', 'Ne garipsiniz ya' şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte gelen yorumlardan bazıları

  1. Büyük ihtimal anneanne bunu ona çocukken söyledi, birisi onun büyüdüğünü artık tam tutması gerektiğini söyleyebilir mi?
  2. 7 yasında çocuk sanki.
  3. Çocukların tekne orucu daha mantıklı.
Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Alper Elma Alper Elma:
    adet dönemleri olduğu için normaldir 12 3 Yanıtla
    kenan sar kenan sar:
    kafası ancak o kadar çalışıyor 4 2
  • Murat Ceylan Murat Ceylan:
    bazılarının Ramazan boyunca sürüyor Alper 4 1 Yanıtla
  • Kadir MERCAN Kadir MERCAN:
    Oruç Allah la kul arasında islamın 5 şartından biri. Tutarsa da tutmaz ise de kendine yapar. 3 1 Yanıtla
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Ya Editör sen böyle sacma sapan haber yaomaya mecburmusun yoksa bu haberleri sanal zekami yapiyor 3 0 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    İyiki İslam'dan bugüne kadar herkes allahla kul arasına diyerek sessiz kalmamış banane deselerdi dinimiz bugünlere gelemezdi . 0 0 Yanıtla
