Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti - Son Dakika
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Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti

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Güzel oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin 645 TL'lik su faturasına isyan ederek ''Şoktayım, kim bana kaçak bağlanıyor'' diyerek isyan etti.

24.08.2024 13:39
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Zalim İstanbul, O Hayat Benim, Gülümse Kaderine ve Tetikçinin Oğlu gibi birçok dizi projesinde yer alan genç oyuncu Bahar Şahin, evine gelen su faturasını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"BEN BUNU ÖDEYEMEM"

X'te gördüğü "Su parası geçen aya göre nasıl 4 kat fazla gelir?" paylaşımının ardından faturasına bakan Bahar Şahin, 5 bin 645'lik borcu görünce neye uğradığını şaşırdı. Instagram hesabından faturasını paylaşan güzel oyuncu "Hala şoktayım neden böyle oldu şimdi?" diyerek İski Genel Müdürlüğü'nü etiketledi. Daha sonra bir video yayınlayan oyuncu "Ben su faturamın neden bu kadar çok geldiğini anlamadım. Birileri benim suyuma kaçak bağlandıysa gelsin konuşalım çünkü ben bu parayı ödeyemem" dedi.

Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti
Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti
Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti
Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL\'lik su faturasına isyan etti

Bahar Şahin, Bahar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • turgut yildız: ne oldu her şey güsel oldumu:)))9 67 13 Yanıtla
  • Asım Furuncu: Elinizle kalp yapmaya devam edin su elektriği geçti 54 4 Yanıtla
  • Hasan Balta: Hamam İşletsen Bu kadar Gelmez… 43 3 Yanıtla
  • Ramo: bugüne kadar su faturaları elektrik faturalarından az geliyordu artık su faturaları elektrik faturaları nı katladı herşey güzel olacak tı daha bunlar iyi zamanlar 42 1 Yanıtla
  • Tahsin Zafer: Kaç metreküplü yüzme havuzun var.. 29 1 Yanıtla
  • Mahmut ARSLAN: Ünlü diye her şey on kataı olmak zorundamı 21 7 Yanıtla
  • Metin Celik: Çok az gelmiş, kullandığına göre daha fazla galmeliydi. 15 5 Yanıtla
  • Orhan Ceylan: Valla millet her santimini hissediyor sen bu zamana kadar nasıl hissetmedin 17 0 Yanıtla
  • Erdinç Kaya: Ödenmeyen fatura olabilir . Dediğinize göre 4 aydır fatura ödemiyorsunuz. 8 3 Yanıtla
  • Selman Caba: videodaki sesle sizmi oynama yaptınız? Normalde videolar hep normal geliyorduda... 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti - Son Dakika
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