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Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi - Son Dakika

Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi

15.10.2021 10:15

Bir süredir haklarında çıkan ihanet iddialarından sonra boşandıkları iddia edilen Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden beklenen açıklama geldi. Dün akşam Cihangir'de görüntülenen güzel oyuncu, boşanma iddiasını yalanlayarak "Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz" açıklamasını yaptı.

29 Eylül 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş'ın birbirini aldattıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliklerinde kara bulutların dolaştığını kabul eden ikilinin tek celsede boşandığı iddia edildi. Cihangir'deki bir etkinliğe katılan Bensu Soral, boşanma iddiasını yalanlarken evliliği hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

"EVLİLİĞİMİZİ KURTARMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Boşandığı yönündeki haberler hakkında konuşan güzel oyuncu, "Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan'la birlikte o haberleri. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Boşanma olursa bunu saklamayız. Evliliğimizi kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet bu işler. Ben sadece size gerçeklerden bahsediyorum. Diğer çıkan haberlere ne olur itibar etmeyin" dedi.

Oyuncu Bensu Soral, Hakan Baş ile boşandığı iddiasını yalanladı
Oyuncu Bensu Soral, Hakan Baş ile boşandığı iddiasını yalanladı
Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi

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Son Dakika Magazin Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi - Son Dakika
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