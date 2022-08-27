Bensu Soral'dan Gülşen Açıklaması - Son Dakika
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Bensu Soral'dan Gülşen Açıklaması

27.08.2022 13:56
Bensu Soral'dan Gülşen Açıklaması

Oyuncu Bensu Soral, önceki akşam Etiler'de bulunan da Mario restorandan çıkarken görüntülendi. Arkadaş grubuyla yemekte olan oyuncu, Gülşen'in tutuklanması hakkında konuştu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Bensu Soral, Etiler'de muhabirlerin sorularını cevapladı. Yeni dizi projesi ile anlaştığını söyleyen oyuncu, "Çok güzel bir iş olacak. Daha sonra detayları konuşalım" dedi.

"UMARIM ADALET YERİNİ BULUR"

Yaklaşık 4 ay önce İstanbul'daki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen tutuklandı. Soral, Gülşen'nin tutuklanması ile ilgili sorulara, "Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Umarım bir an önce adalet yerini bulur" dedi.

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral, kimdir, kaç yaşında, nereli; Bensu Soral, 23 Mart 1991'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bensu Soral, 31 yaşındadır. Türk oyuncudur. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.

Bensu Soral 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girmiştir.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Bensu Soral'dan Gülşen Açıklaması - Son Dakika

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