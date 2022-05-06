Oyuncu Bestemsu Özdemir yaz sezonuna hızlı giriş yaptı! Bikinisiyle sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Oyuncu Bestemsu Özdemir, yaklaşık 3 aydır mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşıyor. Daha önce, "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını yapan Özdemir "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu." şeklinde konuşmuştu.

YAZ SOZUNUNA HIZLI GİRİŞ YAPTI

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Bestemsu, yaz sezonunu bikinisiyle açtı. Instagram hesabından cam karşısında çektiği ip bikinili fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. Özdemir'in fotoğraflarını beğenen takipçileri "Nazar değmesin" ifadelerini kullandı.