Oyuncu Cansu Dere, 14 Milyon TL'lik reklam teklifi hakkında: "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok" - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Cansu Dere, 14 Milyon TL'lik reklam teklifi hakkında: "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok"

13.05.2023 17:12

Sevilen oyuncu Cansu Dere, 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasını yalanlayarak "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok" dedi.

Ekranların iki başarılı oyuncusu Cansu Dere ve Selma Ergeç, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Dere, bir mücevher markasının 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasına son noktayı koydu.

"ÖYLE BİR TEKLİF YOK"

Birlikte görülen Cansu Dere ve Selma Ergeç, "Beraber bir projeniz mi var? Onun için mi buluştunuz" sorusuna "Şu an için iş güç düşünmüyoruz. Biz çok yakın arkadaşız. Halletmemiz gereken bir iş vardı. Onun için beraberiz" dedi. Geçtiğimiz günlerde bir markanın 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasıyla gündeme gelen Cansu Dere, "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

Cansu Dere, Ordu'da kendi adına açılan eczane için de "O eczaneden haberim yok. Bir şey diyemem" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Bu ülkede ya sanatçı olacaksın ya futbolcu Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
Oyuncu Cansu Dere, 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasını yalanladı Oyuncu Cansu Dere, 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasını yalanladı

Selma Ergeç, Cansu Dere, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Cansu Dere, 14 Milyon TL'lik reklam teklifi hakkında: 'Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok' - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Şenol Güneş'ten Türk futbolu için yabancı kuralı yorumu
17:24 Muharrem İnce, YSK'nın aldığı karardan sonra açıklama yaptı: Çabalarınız boşa gitmeyecek, her evden bir oy Memleket Partisi'ne, hep birlikte sandığa!
17:14 YSK'nın kararının ardından Muharrem İnce'den yeni paylaşım: Çabalarınız boşa gitmeyecek
17:12 Bir fikir de o verdi! Şenol Güneş'ten Türk futboluna yabancı kuralı için yeni formül
17:05 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "Fener Ağlama" bestesini söyledi
17:01 Görüntüler çok konuşulacak! Dursun Özbek alkış tutup Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı
16:52 Jeofizikçi Celal Şengör, seçimlerde rengini belli etti: Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır, başından beri de böyleydi
16:44 Prof. Dr. Celal Şengör, 14 Mayıs seçimleri için rengini belli etti: Benim oyum Kılıçdaroğlu'na
16:40 Oyuncu Cansu Dere, 14 Milyon TL'lik reklam teklifi hakkında: "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok"
16:36 Oyuncu Cansu Dere, 14 milyon TL'lik reklam teklifini reddettiği iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2023 17:42:59. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Cansu Dere, 14 Milyon TL'lik reklam teklifi hakkında: "Arkadaşlar hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Öyle bir teklif yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement