Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı - Son Dakika
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Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı

12.06.2022 13:28

Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı "Songül" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ece Özdikici'nin sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar büyük beğeni aldı. Özdikici, fotoğrafını, "Havalı fotoğraflarım çekildi. Dağılın. Bu fotoların duygusu; kankam 'solda, birazdan bak' 'Ya hemen bakmaaaaa' demiştirdir" notuyla paylaştı.

İstanbul'da yağmurlu bir hava hakim iken, Bodrum'da yaz sıcağının tadını çıkaran isimlerden biri de ünlü oyuncu Ece Özdikici oldu. Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle beğeni toplayan ünlü isim, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.

"HAVALI FOTOĞRAFLARIM ÇEKİLDİ"

Özdikici fotoğrafına, "Havalı fotoğraflarım çekildi. Dağılın. Bu fotoların duygusu; kankam 'solda, birazdan bak' 'Ya hemen bakmaaaaa' demiştirdir" notunu düştü.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü oyuncunun fotoğrafları, hayranlarından da tam not aldı. Özdikici'nin fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

İşte ünlü oyuncun pozları:

39 yaşındaki ünlü oyuncu Ece Özdikici'nin göğüs dekolteli pozları beğeni yağmuruna tutuldu
39 yaşındaki ünlü oyuncu Ece Özdikici'nin göğüs dekolteli pozları beğeni yağmuruna tutuldu
Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını Havalı fotoğraflarım çekildi diyerek paylaştı
Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını Havalı fotoğraflarım çekildi diyerek paylaştı
YORUMLAR
500
Bu adrenalini yaşamak için İstanbul ve Ankara'dan akın akın geliyorlar Bu adrenalini yaşamak için İstanbul ve Ankara'dan akın akın geliyorlar Kuş uçuşu bile bitmek bilmiyor...Türkiye'nin 1. dünyanın 2. en uzun düz caddesi böyle görüntülendi Kuş uçuşu bile bitmek bilmiyor...Türkiye'nin 1. dünyanın 2. en uzun düz caddesi böyle görüntülendi

Ece Özdikici, İstanbul, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını 'Havalı fotoğraflarım çekildi' diyerek paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı - Son Dakika
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