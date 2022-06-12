Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı

İstanbul'da yağmurlu bir hava hakim iken, Bodrum'da yaz sıcağının tadını çıkaran isimlerden biri de ünlü oyuncu Ece Özdikici oldu. Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle beğeni toplayan ünlü isim, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.

"HAVALI FOTOĞRAFLARIM ÇEKİLDİ"

Özdikici fotoğrafına, "Havalı fotoğraflarım çekildi. Dağılın. Bu fotoların duygusu; kankam 'solda, birazdan bak' 'Ya hemen bakmaaaaa' demiştirdir" notunu düştü.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü oyuncunun fotoğrafları, hayranlarından da tam not aldı. Özdikici'nin fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

İşte ünlü oyuncun pozları: