ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor! - Son Dakika
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ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!

19.08.2022 17:19

Oyuncu Erdem Baş, geçtiğimiz günlerde bundan sonra ABD'de yaşayacağını açıklamıştı. Baş'tan sonra oyuncu Meltem Cumbul da işi gereği bundan sonra yaşamına ABD'de sürdüreceğini söyledi.

Ünlüler camiasından bazı isimler hayatlarını ABD'ye taşımaya başladı. Erdem Baş'ın ardından bir ünlü oyuncu olan Meltem Cumbul da artık meslek hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürecek.

CİHANGİR'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Yılan Hikayesi dizisiyle hafızalara kazınan Meltem Cumbul, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Bir mekanda arkadaşları ile oturup, sohbet eden Cumbul gazetecilere hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖMÜR BOYU ÜYELİK SEÇMELERİNİ KAZANDI

Gazetecilerin, "Uzun zamandır sizi görmüyoruz. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Meltem Cumbul, ABD'ye taşınacağını söyledi. Uzun zamandır New York'ta olduğunu söyleyen Cumbul, The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerini kazandığını belirtti.

"ARTIK ORADA ÇALIŞACAĞIM"

Bir süre daha New York'ta olmaya devam edeceğini ifade eden Meltem Cumbul, çalışmalarına ABD'de devam edeceğini söyledi. Cumbul ayrıca, işi ABD'de olsa da Türkiye'yi çok sevdiğini sözlerine ekledi.

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Meltem Cumbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor! - Son Dakika
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