Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım - Son Dakika
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Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım

02.08.2022 10:31

Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gelen içkiyi beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı boşaltmış, görüntülerin yayılmasının ardından şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyümüştü. Ünlü oyuncu Müjde Ar da olayla ilgili, "İnsanlar ekmek parası için çalışıyor, rezil olmak için değil. Ben utandım" yorumunda bulundu.

Sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Kısa sürede Twitter'da gündem olan şarkıcıya bir tepki de oyuncu Müjde Ar'dan geldi.

GARSONUN BAŞINDAN AŞAĞI İÇKİ DÖKTÜ

Önceki akşam bir mekanda sahne alan Demet Akalın, gönderilen içkiyi beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içti.

Müjde Ar, garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a öfke kustu: Ben utandım

MÜJDE AR: BEN UTANDIM

Görüntülerin yayılmasının ardından Twitter'da gündem olan Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyürken Müjde Ar da sessiz kalamadı. Videoyu izledikten sonra Twitter'da paylaşım yapan Ar, "Sanatçı var, sanatçı var... Hiç kusura bakma Demet Akalın. İnsanlar ekmek parası için çalışıyorlar, rezil olmak için değil. Sonuçta sen de orada ekmek parası için varsın. Sana aynısı yapılsaydı ne olurdu? Bu yüzden videoyu paylaşmayacağım. İzlemez olaydım. Ben utandım resmen" dedi.

Müjde Ar, garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a öfke kustu: Ben utandım
Müjde Ar, garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a öfke kustu: Ben utandım
Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
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Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin

Demet Akalın, Müjde Ar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım - Son Dakika
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