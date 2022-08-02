Müjde Ar'dan garsonun başından içki döken Demet Akalın'a salvo: Ben utandım

Sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Kısa sürede Twitter'da gündem olan şarkıcıya bir tepki de oyuncu Müjde Ar'dan geldi.

GARSONUN BAŞINDAN AŞAĞI İÇKİ DÖKTÜ

Önceki akşam bir mekanda sahne alan Demet Akalın, gönderilen içkiyi beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içti.

MÜJDE AR: BEN UTANDIM

Görüntülerin yayılmasının ardından Twitter'da gündem olan Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyürken Müjde Ar da sessiz kalamadı. Videoyu izledikten sonra Twitter'da paylaşım yapan Ar, "Sanatçı var, sanatçı var... Hiç kusura bakma Demet Akalın. İnsanlar ekmek parası için çalışıyorlar, rezil olmak için değil. Sonuçta sen de orada ekmek parası için varsın. Sana aynısı yapılsaydı ne olurdu? Bu yüzden videoyu paylaşmayacağım. İzlemez olaydım. Ben utandım resmen" dedi.