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Oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası vefat etti - Son Dakika

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası vefat etti

Son Güncelleme: 12.10.2023 15:13

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Birçok projede yer alan bir çocuk annesi başarılı oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci yaşamını yitirdi. Kadri Emrah Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Özpirinçci'nin kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kadri Emrah Özpirinçci, 2018 yılında obezite cerrahisi bölümünde ameliyat olmuştu. Baba acısıyla yıkılan Özge Özpirinçci herhangi bir açıklama yapmadı.

Özge Özpirinçci, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası vefat etti - Son Dakika
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