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Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi

Oyuncu Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın sürekli ödül almasına tepki göstererek ''Allah'ım yetenekli ne kadar az oyuncumuz varmış. Ödüller organizasyonların reklamları için mi hep kafa isimlere gidiyor'' dedi.

13.01.2024 - 09:32,  Güncelleme: 09:37
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Şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya, önceki akşam katıldığı törende iki ödül alınca "Yine ben, yine ben, yine ben" diyerek bağırdı. Sarıkaya'nın birçok törende ödül almasına tepki gösteren Rüzgar Aksoy "Başarılı ne kadar az oyuncumuz varmış" ifadelerini kullandı.

"ÖDÜLLER HEP KAFA İSİMLERE GİDİYOR"

Meslektaşı Serenay Sarıkaya'nın törende "Yine ben" diye bağırmasına atıfta bulunan Kirli Sepeti dizisinin başarılı oyuncusu Rüzgar Aksoy, "Yine o yine o yine... Allah'ım ne kadar az oyuncumuz varmış yetenekli... İnanamıyorum. Bu ödüler, organizasyonların kendi reklamları için mi hep kafa isimlere gidiyor. Yine yine... Yok canım ne alakası var" diyerek tepki gösterdi.

Oyuncu Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
Oyuncu Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
Oyuncu Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya\'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
YORUMLAR (3)
  • Beşiktaş 1903: Doğru söylemiş. Tek sahmaran da beğendim onun dişin da bir oyunculuğu yok Yanıtla 36 1
  • özkan milezoğlu: sonuna kadar haklı ulan neyin ödülünü haketmiş anlamadım Yanıtla 26 1
  • FATİH ŞAHİN: kıskanmayın lütfen 1 22

Serenay Sarıkaya, Rüzgar Aksoy, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi - Son Dakika
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