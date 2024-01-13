Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya\'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi

Şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde rol alan Serenay Sarıkaya, önceki akşam katıldığı törende iki ödül alınca "Yine ben, yine ben, yine ben" diyerek bağırdı. Sarıkaya'nın birçok törende ödül almasına tepki gösteren Rüzgar Aksoy "Başarılı ne kadar az oyuncumuz varmış" ifadelerini kullandı.

"ÖDÜLLER HEP KAFA İSİMLERE GİDİYOR"

Meslektaşı Serenay Sarıkaya'nın törende "Yine ben" diye bağırmasına atıfta bulunan Kirli Sepeti dizisinin başarılı oyuncusu Rüzgar Aksoy, "Yine o yine o yine... Allah'ım ne kadar az oyuncumuz varmış yetenekli... İnanamıyorum. Bu ödüler, organizasyonların kendi reklamları için mi hep kafa isimlere gidiyor. Yine yine... Yok canım ne alakası var" diyerek tepki gösterdi.