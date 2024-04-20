Şeyda Akova Balcıoğlu, Sakla Beni dizisindeki karakteri hakkında konuştu

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Sakla Beni dizisinde yer alan Oyuncu Şeyda Akova Balcıoğlu Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"SAKLA BENİ 'AFİFE' ÇOK BÜYÜK ACILAR YAŞAMIŞ GERÇEK BİR KARAKTER"

Sakla beni dizisinde yer aldığı 'Afife' karakterini anlatan Balcıoğlu, "Değişik bir karakter. Yaşanmış bir hikaye. Çok zorlu bir yoldan geçmiş, çok büyük acılar yaşamış ve o da yanlış yapmış. Toplumun hiç yanlışa tahammülü yok ama herkes gençliğinde hata yapar. Sadece karakteri anlayabilmek, yanlışını değerlendirebilmek belki kendine çıkarını sağlayabilir ama yargılamak, toplumumuzda çok kolay oluyor. Bu karakterde de böyle bir handikap var. Çok anlaşılabilir biri değil. Acıları kendi içinde yaşamış, naif bir karakter." dedi.