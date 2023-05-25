Oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan takipçilerini uyardı: Bilinçli oy kullan - Son Dakika
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Oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan takipçilerini uyardı: Bilinçli oy kullan

25.05.2023 13:25

Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı seçimle ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti. Büyüküstün "Bir takım taraftarı değil, bilinçli oy kullan. Araştır, gözünü, kulağını kapatma" dedi.

Son olarak yer aldığı Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla tam not alan Tuba Büyüküstün, de Türkiye'nin gündemi olan seçim gündemini yakından takip eden ünlüler arasında. Ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"BİZ BİR BÜTÜNÜZ"

2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi paylaşım yapan Tuba Büyüküstün, takipçilerinden birkaç noktada hassas düşünmelerini istedi. Güzel oyuncu "Birbirimizden ayrı değiliz hiçbirimiz. Hiçbirimiz daha haklı ya da daha haksız değiliz. Biz biriz ve bütünüz. Ayrışmak karşı karşıya gelmek yerine bütünün parçaları olduğumuzu bilsek ve buna sahip çıksak. Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz kendimiz ve ülkemiz için?" dedi.

Tuba Büyüküstün'den dikkat çeken seçim paylaşımı! Birkaç konuda hassasiyet istedi

"NEYE EVET DEDİĞİNİ BİL"

Hayalindeki ülkeyi tanımlayan ünlü oyuncu paylaşımının sonuna şunları yazdı: "Bir takım taraftarı gibi değil bilinçli oy kullan! Araştır, gözünü, kulağını kapatma. Neye evet dediğini bil. Kararsız mısın? Geleceğini hayal et. Çocuklarının geleceğini, torunlarının geleceğini.. Bir cevap belirecektir kalbinde" dedi.

Tuba Büyüküstün'den dikkat çeken seçim paylaşımı! Birkaç konuda hassasiyet istedi
Tuba Büyüküstün'den dikkat çeken seçim paylaşımı! Birkaç konuda hassasiyet istedi
Tuba Büyüküstün'den dikkat çeken seçim paylaşımı! Birkaç konuda hassasiyet istedi
Tuba Büyüküstün'den dikkat çeken seçim paylaşımı! Birkaç konuda hassasiyet istedi
YORUMLAR (8)
  • Ufuk Yılmaz: Sen sanatçısın işine bak bu millet salak değil kime oy vericeğini sizlerden daha iyi biliyor siz çok akıllısınız ya herşeyi bu milletten daha iyi biliyorsunuz sen git kime oy atacaksan gidip o kişiye oyunu atarsın sana kalmadı millete akıl vermek Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
  • cengiz: artık sanatçılar türkiye insanını yönlendiremez onlar sadece dizide oynar siyasi bilgisi yoktur artık eski türkiye yok boşuna kendinizi bitirmeyim Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
  • Msd İnn: Hımmmm,erdemli sözler boyu büyük ama laflar boyundan da büyük ama unutma yediğin hurmalar sıkıntı yapar sonra Cevap Yaz 23 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan takipçilerini uyardı: Bilinçli oy kullan - Son Dakika


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