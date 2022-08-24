46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika
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46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı

24.08.2022 16:06

Sosyal medya hesabından yoga yaptığı anları paylaşan 46 yaşındaki Ebru Akel'in esnekliği dikkat çekti. Akel'in takipçileri, "Maşallah size, Bir insan hiç mi yaşlanmaz" gibi yorumlarda bulundu.

Uzun zamandır ekranlarda sabah programı sunuculuğu yapan oyuncu Ebru Akel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak aletli yoga yaptığı anları paylaştı.

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1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Akel, gülücük emojisi koyarak yoga yaparken çektirdiği fotoğraf ve videoları yayınladı. Uzun yıllardır sağlıklı beslenerek spor yapan 46 yaşındaki Akel, esnekliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Akel'in fotoğraflarını gören takipçileri "Maşallah size" ve "Bir insan hiç mi yaşlanmaz" yorumlarını yaptı.

Yoga yaptığı anları paylaşan 46 yaşındaki Ebru Akel, esnekliğiyle alkış topladı
Yoga yaptığı anları paylaşan 46 yaşındaki Ebru Akel, esnekliğiyle alkış topladı
Yoga yaptığı anları paylaşan 46 yaşındaki Ebru Akel, esnekliğiyle alkış topladı
Yoga yaptığı anları paylaşan 46 yaşındaki Ebru Akel, esnekliğiyle alkış topladı
Yoga yaptığı anları paylaşan 46 yaşındaki Ebru Akel, esnekliğiyle alkış topladı
Yoga yaptığı anları paylaşan 46 yaşındaki Ebru Akel, esnekliğiyle alkış topladı
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Son Dakika Magazin 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı - Son Dakika
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