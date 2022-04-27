Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor - Son Dakika

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç Kanal D'de yayınlanacak "Hayallerim, Babam ve Sen" adlı dizide buluştu.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA CEVDET MERCAN

Kanal D'nin yeni sezon dizileri yavaş yavaş netleşiyor. Bu Projelerden birinin adı ise "Hayallerim, Babam ve Sen". Dizinin yönetmen koltuğunda son olarak "Kanunsuz Topraklar"ı yöneten başarılı isim Cevdet Mercan oturacak. Diziyi başarılı kalem Sırma Yanık yazacak.

DİZİNİN AĞUSTOS AYINDA YAYINDA OLMASI BEKLENİYOR

Başrolleri arasında Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç'ın yer aldığı dizinin çekimlerine mayıs sonunda başlanması planlanıyor. Projenin ağustos sonunda yayında olması planlanıyor.

"Hayallerim, Babam ve Sen"de Ozan Dolunay bir sosyal medya fenomenine, Berrrak Tüzünataç da menajerine hayat verecek. Dizinin cast çalışmaları devam ediyor.