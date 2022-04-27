Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor - Son Dakika
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Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor

27.04.2022 11:52
Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor

Dizilere uzun bir süre ara veren güzel oyuncu Berrak Tüzünataç yeni bir projeyle geri dönüyor. Başrolü Ozan Dolunay ile paylaşacak Berrak Tüzünataç'ın yeni dizisinin adı ise "Hayallerim, Babam ve Sen" olarak belirlendi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç Kanal D'de yayınlanacak "Hayallerim, Babam ve Sen" adlı dizide buluştu.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA CEVDET MERCAN

Kanal D'nin yeni sezon dizileri yavaş yavaş netleşiyor. Bu Projelerden birinin adı ise "Hayallerim, Babam ve Sen". Dizinin yönetmen koltuğunda son olarak "Kanunsuz Topraklar"ı yöneten başarılı isim Cevdet Mercan oturacak. Diziyi başarılı kalem Sırma Yanık yazacak.

DİZİNİN AĞUSTOS AYINDA YAYINDA OLMASI BEKLENİYOR

Başrolleri arasında Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç'ın yer aldığı dizinin çekimlerine mayıs sonunda başlanması planlanıyor. Projenin ağustos sonunda yayında olması planlanıyor.

"Hayallerim, Babam ve Sen"de Ozan Dolunay bir sosyal medya fenomenine, Berrrak Tüzünataç da menajerine hayat verecek. Dizinin cast çalışmaları devam ediyor.

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Berrak Tüzünataç, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor - Son Dakika


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