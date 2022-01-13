Özcan Deniz'e İranlı sevgili vetosu! Annesi evi terk etti iddiası

Özcan Deniz'in yeni sevgilisi paylaşım yapınca anne evi terk etti. Oğlunun eski eşi Feyza Aktan'la olaylı boşanma sonrası yeniden üzülmesini istemeyen annenin bu beraberlik için "Rızam yoktur" dediğini Seren Serengil, "Söylemezsem Olmaz" yayınında açıkladı.

Kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz çok mutlu olsa da Deniz'in ailesi bu ilişkiden çok memnun değil.

Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti. Yaşanan olaylara ailede dahil olmuş ve kavgalarla gündeme gelmişlerdi.

OĞLUNU ENGELLEDİ

Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliği geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmıyor.

İlişkiyi onaylamayan anne Kadriye Deniz, iddiaya göre oğluyla yaşadığı evi terk etti, oğlunu sosyal medyadan da engelledi.