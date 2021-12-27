Özlem Mekik'ten örnek davranış

Bodrum'da geçtiğimiz yaz yürekleri yakan yangınlara karşısında büyük üzüntü yaşayan Mekik, bu yılbaşında mekanını çam ağacı ile süslememe kararı aldı. Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'nden etkilenen Mekik, bu düşüncesini doğaya önem veren YRL Mimarlıkla paylaştı. Yılbaşında ağaçları kurban etmek yerine mimarların geri dönüşüme giden ahşap malzemelerden tasarladıkları sıfır atık çam ağacı ise görenlerin büyük beğenisini topladı. Işıl ışıl parlayan özel tasarım çam ağacıyla çevreye ufakta olsa bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşayan Mekik, "Doğaya ve yeşil dünyamıza zarar vermeden başlamayı tercih ettiğimiz 2022 senesine, doğadan elde edilen ahşap dekoratif cam ağacı ve geri dönüştürülmüş süs malzemeleri ile 'merhaba' diyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.