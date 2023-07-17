Oğluna "Çirkin" diye takipçisine Özlem Yıldız'dan sert sözler: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin - Son Dakika
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Oğluna "Çirkin" diye takipçisine Özlem Yıldız'dan sert sözler: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin

17.07.2023 11:40

Sunucu Özlem Yıldız sosyal medya hesabından oğluyla tatilde çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Bir takipçisinin oğlu için "Çirkin" yorumu yapmasına sinirlenen Yıldız, "Bu nasıl bir üsluptur. Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin" ifadelerini kullandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Konuştukça isimli programın sunuculuğunu üstlenen Özlem Yıldız, şimdilerde oğlu Demir'le tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından oğluyla paylaşım yapan Yıldız, bir takipçisinin "Çirkin" yorumunu görünce tepki gösterdi.

"ALLAH KALP ÇİRKİNLİĞİ VERMESİN"

Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir'i kucağına alan Özlem Yıldız, gözlerden uzak büyüttüğü çocuğuyla Instagram'dan bir fotoğrafını paylaştı. Bir kadın takipçisinin oğlu için "Bu çirkin çocuk değil mi?" yorumuna sinirlenen Yıldız, tepki göstererek şunları yazdı: "Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur. Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin" dedi.

Özlem Yıldız, oğluna 'Çirkin' diyen takipçisine tepki gösterdi: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin
Özlem Yıldız, oğluna 'Çirkin' diyen takipçisine tepki gösterdi: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin
Özlem Yıldız, oğluna 'Çirkin' diyen takipçisine tepki gösterdi: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin
Özlem Yıldız, oğluna 'Çirkin' diyen takipçisine tepki gösterdi: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin
YORUMLAR (4)
  • Coronaci : Bu cocuga cirkin diyenin gozlerinde sorun var sanirim gayet yakisikli aslan gibi daha ne olacakki Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Fikri : Bu neden, hep birbirine bakakıp gülümseyen resim koymuş. Çocuğun net yüzü görünmüyor. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • Kamuran Sertkaya: amin...neresi çirkin aslan gibi çocuk maaşallah.. Cevap Yaz 68 2 Yayından Kaldır
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Özlem Yıldız, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğluna 'Çirkin' diye takipçisine Özlem Yıldız'dan sert sözler: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğluna "Çirkin" diye takipçisine Özlem Yıldız'dan sert sözler: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin - Son Dakika
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