Pakistanlı Ailenin Dubai'deki Lüks Düğünü Tepki Topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistanlı Ailenin Dubai'deki Lüks Düğünü Tepki Topladı

03.07.2023 12:03

Pakistanlı varlıklı bir ailenin Dubai'de yaptığı düğün, sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde gelinin terazide oturduğu ve külçe altınların tartıldığı görülüyor. Kullanıcılar, ülkedeki yoksullukla mücadele eden insanlarla aşırı lükse kaçan aile arasındaki uçuruma dikkat çekti. Görüntülerin infial yaratmasının ardından çiftin aileleri şimdi Khaleej Times'a külçelerin altın kaplama olduğunu açıkladı.

Pakistanlı varlıklı bir ailenin Dubai'de yaptığı düğün, sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde gelinin terazide oturduğu ve külçe altınların tartıldığı görülüyor. Kullanıcılar, ülkedeki yoksullukla mücadele eden insanlarla aşırı lükse kaçan aile arasındaki uçuruma dikkat çekti.

GELİNLE ALTINI TARTTILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, devasa terazinin bir kefesine gelin oturdu, diğer kefesine de külçe altın konuldu. Gelinin değerine dikkat çekilmek istenen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının pek hoşuna gitmedi.

Terazinin bir kefesine gelini, diğer kefesine onlarca külçe altın koydular! Görüntülere tepki yağıyor

AİLE KÜLÇELERİN ALTIN KAPLAMA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Birçok kullanıcı, çoğu insanın ülkede yoksullukla mücadele ettiğini, bu tarz ailelerin ise aşırı lükse ve israfa kaçtığını öne sürerek aileye tepki gösterdi. Görüntülerin infial yaratmasının ardından çiftin aileleri şimdi Khaleej Times'a külçelerin altın kaplama olduğunu açıkladı.

Terazinin bir kefesine gelini, diğer kefesine onlarca külçe altın koydular! Görüntülere tepki yağıyor
YORUMLAR
500

Pakistan, Dubai, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pakistanlı Ailenin Dubai'deki Lüks Düğünü Tepki Topladı - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Pakistanlı Ailenin Dubai'deki Lüks Düğünü Tepki Topladı
12:01 Nefesi tükenen horoz öterken bayıldı
11:58 Terazinin bir kefesine gelini, diğer kefesine külçe altın koydular! Görüntülere tepki yağıyor
11:59 Nefesi tükenen horoz öterken bayıldı! O anlar kamerada
11:52 İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Yeter ki inanalım
11:46 Fenerbahçe paylaştı! İsmail Kartal'ın taraftara bir mesajı var
11:36 Evlenecekleri konuşulan Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
11:32 Bir partide başlayan aşk, bayram tatilinde sona erdi! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı
11:30 Fransa'da gösterilerin ardından ölenlerin sayısı 2'ye çıktı! Yangına müdahale eden itfaiye eri, feci şekilde can verdi
11:28 Fransa'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi! İtfaiye eri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2023 12:29:05. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistanlı Ailenin Dubai'deki Lüks Düğünü Tepki Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement