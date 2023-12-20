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Pamukkale, 2023'te ziyaretçi rekoru kırdı - Son Dakika
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Pamukkale, 2023'te ziyaretçi rekoru kırdı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, 2023 yılında 2 milyon 162 bin 286 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Beyaz travertenleriyle ünlü olan Pamukkale, her geçen yıl artan bir ilgiyle yerli ve yabancı turistleri cezbediyor. Bu yılın Kasım ayında ise 119 bin 44 kişi Pamukkale'yi ziyaret etti.

Pamukkale, 2023\'te ziyaretçi rekoru kırdı
20.12.2023 - 12:19,  Güncelleme: 12:19
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Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, 2023'de 2 milyon 162 bin 286 kişiyi ağırlayarak ziyaretçi sayısında rekor kırdı.

Eşsiz ve büyüleyici görüntüsü ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor. Beyaz travertenler ile ünlü Pamukkale'ye dört mevsim yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'de ören yerleri arasında en çok ziyaret edilen yer alan Pamukkale'ye geçen yıl 1 milyon 990 bin 786 kişi ve Laodikeia'ya 98 bin 264 kişi giriş yaptı.

1 Ocak 2023 tarihinden 19 Aralık gününe kadar Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı 2 milyon 162 bin 286 kişi, Laodikeia'ya gelen ziyaretçi sayısı ise 115 bin 48 kişiye ulaşarak toplam 2 milyon 277 bin 334 kişi oldu. Bu yılın Kasım ayında ise 'beyaz cennet'i 119 bin 44 kişi, Laodikeia'yı ise 7 bin 960 kişi ziyaret etti. Pamukkale'ye genellikle Rusya, Polonya, Güney Amerika ve Uzakdoğu coğrafyadan turistlerin geldiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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