Son olarak 'Sen Anlat Karadeniz' adlı dizide rol alan Öykü Gürman, ikinci kez evleniyor.

2016 yılında meslektaşı Yavuz Bingöl'den boşanan Gürman, 4 yıldır reklamcı Fatih içmeli ile aşk yaşıyordu.

Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde sevgilisinden evlilik teklifi alan Öykü Gürman, "Evet" dedi.

"EVET DEDİM"

O anları anlatan Gürman, "Paris… Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk! beklemediğim bir an ama en çok sevdiğim doğallıkta, akışta aşka dönüştü yine her şey birdenbire. I said yes @fatihicmeli bu ana ortak olan "can" dostlar Onur'cuğum & Aslı'cığım teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz..." ifadelerini kullandı.

"EĞER ÇOCUĞUM OLURSA..."

Daha önce "Erken yaşlarda anne olmak isterdim" diyen ünlü isim, "Bu pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim. Hala geç değil, biliyorum. Mükemmeliyetçiyim ve çocuğum olursa onunla bire bir ben ilgilenmek isterim. Bir süre işe ara veririm. İnşallah Allah nasip eder." ifadelerini kullanmıştı.