Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık!

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Pascal Nouma, önceki akşam sevgilisiyle birlikte Cihangir'de görüntülendi. Bir dönemin olaylı gece hayatıyla adından söz ettiren Nouma, bu kez kameralara oldukça sakin tavırlarla yakalandı.

Muhabirlerin objektiflerine ilk anda şaşıran eski yıldız, esprili bir çıkış yaparak, "Baba korkuttun bizi. Artık öyle diskolar yok, yaşlandık. Evden işe, işten eve gidiyorum. Bizden geçti, o sayfaları kapattık," ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre, kariyerinin ardından İstanbul'un sakin yaşamını tercih eden Nouma, kısa sohbetin ardından sevgilisiyle birlikte taksiye binerek evinin yolunu tuttu. Eski futbolcunun, eğlence dolu günleri geride bıraktığı ve daha dingin bir hayat sürdüğü gözlendi.