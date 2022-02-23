Pelin Akil'den Çarpıcı İtiraf! - Son Dakika

Pelin Akil, eşi Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Eşi kahve içerken kızlarını gezdiren yakışıklı oyuncu, "Ailece bir reklam filmimiz olacak. Çok reklam filmi geliyor da, biz çok düşünüyoruz. Faydalı olmasını istiyoruz" dedi.

"ZORLUK DEMEYELİM DE BABAYA DÜŞKÜNLER"

Son olarak mekandan ayrılan Pelin Akil, muhabirlerin "Hem set hem de iki çocuk zor olmuyor mu?" sorusuna, "Zorluk demeyelim de babaya düşkünler, babacılar. Ben setten dönmüşüm, koşa koşa eve gidiyorum onları uyutayım diye. Ama 'Bizi baba uyutsun' diyorlar. Ayakları üzerinde duran, çalışan anneleri örnek alacakları için çok mutluyum" yanıtını verdi.

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil kimdir, nereli, kaç yaşında; Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2022 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

Pelin Akil'in annesi Makedon göçmeni babası ise Boşnak'tır. İstanbul Üniversitesi Müzikal bölümünde iki yıl boyunca eğitim alan Pelin Akil ardından eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Televizyon ekranlarında 2011 yılında yayımlanmaya başlayan ve 4 sezon süren Arka sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile adım atmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen Pelin Akil'in 2 çocuğu bulunmaktadır.

Akil, 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' adlı dizide 'İsabel' karakterini canlandırıyor.