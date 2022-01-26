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Pelin Akil korona mı? Ünlü oyuncunun sağlık durumu ne? Ünlü oyuncunun kızları için endişesi… - Son Dakika

Pelin Akil korona mı? Ünlü oyuncunun sağlık durumu ne? Ünlü oyuncunun kızları için endişesi…

26.01.2022 15:22
Pelin Akil korona mı? Ünlü oyuncunun sağlık durumu ne? Ünlü oyuncunun kızları için endişesi…

Oynadığı diziler ve reklam filmleriyle dikkat çeken başarılı oyuncudan kötü haber geldi. Koronavirüse yakalandığını sosyal medya üzerinden açıklayan Pelin Akil, sevenlerini korkuttu. 2 çocuk annesi olan ünlü oyuncu Pelin Akil yaptığı açıklamada "Umarım kızlarıma bir şey olmaz" ifadelerini kullandı. Peki, Pelin Akil'in son durumu ne?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında mayoyla kara atladığı videosunu paylaşan sempatik oyuncu, o anları "Ya akım ya zatürre" notuyla paylaştı. Ardından yaptığı açıklamayla sosyal medyadan sevenlerine kötü haberi verdi. Adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu koronavirüse yakalandığını açıkladı. Evli ve iki çocuk annesi olan güzel oyuncu, sevenlerini korkuttu. Pelin Akil'in son durumu ne? Pelin Akil kimdir? Pelin Akil korona mı oldu? Pelin Akil sağlık durumu ne? Pelin Akil koronavirüse mi yakalandı? Detaylar haberimizdedir…

PELİN AKİL KORONA MI OLDU?

Ünlü oyuncu dün rahatsızlandığı endişesiyle test yaptırdı. Koronavirüse yakalandığını, sosyal medya hesabından duyuran Pelin Akil kızları için endişelendiği ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Testi pozitif çıkan ünlü oyuncu, "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz" notuyla sevenlerine kötü haberi verdi.

Pelin Akil korona mı? Ünlü oyuncunun sağlık durumu ne? Ünlü oyuncunun kızları için endişesi…

PELİN AKİL SAĞLIK DURUMU NE?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya meydan okumasına katılan Pelin Akil, sosyal medya hesabında mayoyla kara atladığı videosunu paylaştı. Sempatik oyuncu, o anları "Ya akım ya zatürre" notuyla paylaştı. Ardından rahatsızlanan güzel oyuncu, "Challenge or zatürre yarışmasında zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit" sözlerine yer vermişti. Durumu ağırlaşan Pelin Akil hastaneye giderek test verdi. Daha sonra testin sonucu pozitif olduğunu öğrenen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı: "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz" dedi.

Pelin Akil korona mı? Ünlü oyuncunun sağlık durumu ne? Ünlü oyuncunun kızları için endişesi…
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Pelin Akil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pelin Akil korona mı? Ünlü oyuncunun sağlık durumu ne? Ünlü oyuncunun kızları için endişesi… - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Pelin Akil korona mı? Ünlü oyuncunun sağlık durumu ne? Ünlü oyuncunun kızları için endişesi… - Son Dakika
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