Pelin Batu 4 yıllık eşinden anlaşmalı olarak boşandı - Son Dakika
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Pelin Batu 4 yıllık eşinden anlaşmalı olarak boşandı

06.07.2022 23:18

Oyuncu Pelin Batu ve 4 yıl önce dünyaevine girdiği doktor eşi Macit Bitargil anlaşmalı olarak boşandı. Bir çocukları olan çift, konu hakkında açıklama yapmazken, Batu, duruşma sonrası gazetecilerin "Boşandınız bir şey diyecek misiniz?" sorusuna "Hayırlı olsun" cevabını verdi.

2018 yılında Roma'da evlenen Pelin Batu ve Macit Bitargil, çift geçtiğimiz aylarda anlaşmazlık yaşamış ve boşanma davası açmıştı. Boşanma davası bugün İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Taraflar duruşmaya katıldı.

NAFAKA VE TAZMİNAT TALEP EDİLMEDİ

Anlaşmalı boşanan çiftin çocuklarının ortak velayet olmasına karar verildi. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

"BOŞANDINIZ BİR ŞEY DİYECEK MİSİNİZ?"

Duruşma salonu önünde gazetecilerin "Boşandınız bir şey diyecek misiniz" sorusuna Pelin Batu, "Hayırlı olsun" diye cevap verdi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Pelin Batu 4 yıllık eşinden anlaşmalı olarak boşandı - Son Dakika

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