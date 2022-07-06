Duruşma salonu önünde gazetecilerin "Boşandınız bir şey diyecek misiniz" sorusuna Pelin Batu, "Hayırlı olsun" diye cevap verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Magazin › Pelin Batu 4 yıllık eşinden anlaşmalı olarak boşandı - Son Dakika

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