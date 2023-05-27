Pelin Öztekin'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler: Icardi evli olmasaydı düşünürdüm - Son Dakika
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Pelin Öztekin'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler: Icardi evli olmasaydı düşünürdüm

Pelin Öztekin'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler: Icardi evli olmasaydı düşünürdüm

27.05.2023 10:13

Fanatik Galatasaraylı oyuncu Pelin Öztekin, daha önce adının futbolcu Mauro Icardi ile anılması hakkında "Niye evli adamı bekar kadınlar ile yakıştırıyoruz ki? Icardi göz bebeğimiz. Tipini beğeniyoruz, inkar da etmiyoruz. Wanda yengemiz var. Olmasaydı düşünürdüm" dedi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını duyurduktan sonra 6 ayda 93 kilo vermesiyle gündemden düşmeyen Pelin Öztekin, rol aldığı projelerin yanı sıra fanatik Galatasaraylı olmasıyla da adından söz ettiriyor. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Öztekin, Mauro Icardi hakkında konuştu.

"WANDA YENGEMİZ OLMASAYDI ICARDI'Yİ DÜŞÜNÜRDÜM"

Geçtiğimiz günlerde "Bir Mauro Icardi hikayesi olur mu sizin için?" sorusuna, "Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı (Nara) ne yapacağız peki? Niye adamı bekar kadınlar ile yakıştırıyoruz ki? Çok yakışıklı ama Galatasaray'ımızda kalsın bence" diyen Pelin Öztekin son yorumuyla dikkat çekti. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Pelin Öztekin, sözlerinin çok konuşulmasının ardından "Icardi bizim göz bebeğimiz. Takımımızın bu zamana kadar gelmiş en iyi forvetlerinden bir tanesi. Tipini beğeniyoruz ve yakışıklı, inkar da etmiyoruz. Magazin evli adamı bizlerle yakıştırıyor, onu anlamıyoruz. Wanda yengemiz var. Olmasaydı düşünürdüm. Yakışıklı bir adamın yanına yakıştırılmak güzel. Galatasaray'ımızda kalsın bizi mutlu eder" diyerek espri yaptı.

Öztekin, "Icardi giderse üzülür müsünüz?" sorusuna "Arkasından ağlamam ama üzülürüm" cevabını verdi.

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Pelin Öztekin'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler: Icardi evli olmasaydı düşünürdüm Pelin Öztekin'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler: Icardi evli olmasaydı düşünürdüm

Pelin Öztekin, Mauro Icardi, Wanda Nara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pelin Öztekin'den Wanda Nara'yı kızdıracak sözler: Icardi evli olmasaydı düşünürdüm - Son Dakika


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