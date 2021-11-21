Çetin Altay , evlilik üzerine sohbet açan Esra Sönmezer 'e ilginç bir itirafta bulundu. Gamze Kaçmaz ile evli olan ve 3 yaşında Meryem Mila isimli kızları bulanan Çetin Altay, "Çocuk yapmasaydım evlilik devam etmeyebilirdi. Bu durum birçok insan için geçerli. " açıklaması yaptı.

Rol aldığı projeler nedeniyle sakallarını uzatan Çetin Altay, en son ocak ayında tıraş olduğunu söyledi: "Sakallarım 11 ayda bu halde geldi. Projeye göre kesip uzatıyorum. Geçen Ocak'ta bir filmimiz vardı o zaman kesmiştim"

"Ünlü olmanın avantajını da dezavantajını da yaşadım"

Çetin Altay, "Ünlü olmanın avantajını yaşadığın oluyor mu?" sorusuna "Gittiğin yerlerde normal birisine göre başka ilgiyle karşılıyorlar. Bazen dezavantaj da olabiliyor. Sanatçı tarifesi olabiliyor. Bir su alacağınıza 3 su alıyorsunuz" diye yanıt verdi.

Şarkıcı oluyor

Müzik üzerine konuşan Çetin Altay, şarkıcılığı adım atacağını söyledi. Altay, "Konser vereceğim. Çok değerli müzisyen arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Zamanla belki single yaparız" dedi.